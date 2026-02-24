Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία- Αισθητός στην Ελλάδα

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Αλβανία, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8 μ.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), με το επίκεντρο να εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο.