Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία- Αισθητός στην Ελλάδα

22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν
Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Αλβανία, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8 μ.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), με το επίκεντρο να εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελμπασάν.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο.
