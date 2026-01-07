Πάτρα: Αποχαιρετούν για πάντα τον Κώστα με μουσική και χειροκρότημα- Σπαραγμός στην κηδεία του 30χρονου - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Παριστάμενοι στο τελευταίο αντίο φώναξαν τ΄ονομά του και άλλοι χειροκρότησαν, ενώ ακουγόταν και μουσική.

Χθες το βράδυ, στην Εγλυκάδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 30χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να υποδεχτούν τη σορό του, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.