Πάτρα: Αποχαιρετούν για πάντα τον Κώστα με μουσική και χειροκρότημα- Σπαραγμός στην κηδεία του 30χρονου - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Οικογένεια και συγγενείς τον αποχαιρετούν από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών
Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στην Πάτρα.
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Παριστάμενοι στο τελευταίο αντίο φώναξαν τ΄ονομά του και άλλοι χειροκρότησαν, ενώ ακουγόταν και μουσική.
Χθες το βράδυ, στην Εγλυκάδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 30χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να υποδεχτούν τη σορό του, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.
