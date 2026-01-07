Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη- Την Παρασκευή στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό του

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν χθες βράδυ στην Εγλυκάδα
Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Χθες το βράδυ, στην Εγλυκάδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 30χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να υποδεχτούν τη σορό του, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό παρουσιάστηκαν αυτοβούλως αργά το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στην Ασφάλεια Πατρών, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, και έλαβαν προθεσμία από τον Εισαγγελέα για να απολογηθούν την Παρασκευή.
Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών και έναν 29χρονο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν εξαρχής ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.
