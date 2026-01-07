Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη- Την Παρασκευή στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό του

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Χθες το βράδυ, στην Εγλυκάδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 30χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να υποδεχτούν τη σορό του, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.