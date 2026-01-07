Αιτωλοακαρνανία: 48ωρο «μπλόκο» στην Ιόνια Οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους

Σε 48ωρο αποκλεισμό της Αιτωλοακαρνανίας προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου Αγγελοκάστρου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως ανακοινώθηκε, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 8:00 το πρωί έως και το βράδυ της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου θα παραμείνει κλειστή η Ιόνια Οδός στα διόδια Αγγελοκάστρου.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών της περιοχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να ανασταλούν εν αναμονή εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως και το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου κινητοποιήσεων αμέσως μετά τη λήξη του 48ωρου αποκλεισμού.