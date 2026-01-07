Καιρός: Σφυροκόπημα με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους

Σε κλοιό κακοκαιρίας παραμένει η χώρα με σφοδρές καταιγίδες, ισχυρές χαλαζοπτώσεις, αλλά θυελλώδεις ανέμους να σφυροκοπούν πολλές περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με αυτό ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Μάλιστα οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα σήμερα (07.01.2026) ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια, με παρατεταμένες και ισχυρές καταιγίδες καθώς και χαλαζοπτώσεις. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή, λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με πιο σποραδικά και ασθενέστερα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, τους 22 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 23 με 24 βαθμούς στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας