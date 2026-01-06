Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων της Γέφυρας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των...

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνουν εκεί έως τις 22:00

Σε αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες, μαζί με μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Λίγο μετά τις 20:30 έφτασαν στο σημείο και σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα παραμείνουν εκεί έως τις 22:00.

Ειδήσεις Τώρα

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία»

Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το Σταυρό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας καλάμι ψαρέματος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Κινητοποίηση Μπλόκα Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

Ειδήσεις