Πάτρα: Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων της Γέφυρας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σε αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες, μαζί με μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
Λίγο μετά τις 20:30 έφτασαν στο σημείο και σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα παραμείνουν εκεί έως τις 22:00.
