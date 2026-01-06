Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία»

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας».

Η Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία:

Δήλωση του προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του καγκελάριου Μερτς της Γερμανίας, της πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρωθυπουργού Φρεντέρικσεν της Δανίας για τη Γροιλανδία:

«Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους· εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε αντιπάλους.

Το Βασίλειο της Δανίας –συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας– είναι μέρος του ΝΑΤΟ.

Ως εκ τούτου, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ουσιαστικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της· εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία και μόνο σε αυτές να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».