Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 11, τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΚΟΛΦΩ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟ
{ΕΤΩΝ 58}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 1 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ:
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΓΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/2026 & ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΗΓΗ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,υιό,παππού,αδελφό & θείο
ΚΥΡΙΑΚΟ ΦΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ:63
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 11-1-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :Γεωργία Μπίτρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Γαρυφαλλιά Φραντζούλη
Η ΜΗΤΕΡΑ:Ασημίνα Φραντζούλη
Η ΕΓΓΟΝΗ:Άννα
Η ΑΔΕΛΦΗ: Αικατερίνη Φραντζούλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ }
~•ΕΤΩΝ 95•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 & ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο Παναχαϊκής ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 19
Κηδεύομε την Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
Δημήτρης & Ακριβή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα, Ελένη
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΟΥΪΖΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/1/2026 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΛΟΥΪΖΑ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΔΑΝΑΗ ΛΑΠΑΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:86
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Βελιμάχι Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Κωνσταντίνα
Μιχάλης & Ευαγγελία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
