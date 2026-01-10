Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 11, τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13-1-2026

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Βελιμάχι Τριταίας.

Κηδεύομε την Δευτέρα 12-1-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Γαρυφαλλιά Φραντζούλη Η ΜΗΤΕΡΑ:Ασημίνα Φραντζούλη Η ΕΓΓΟΝΗ:Άννα Η ΑΔΕΛΦΗ: Αικατερίνη Φραντζούλη

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 11-1-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας.

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 1 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΗΣ

