Πάτρα: Ένταση και επεισόδιο μεταξύ νεαρών Ρομά στην οδό Μεσολογγίου

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στην οδό Μεσολογγίου, όπου υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών Ρομά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας εκ των εμπλεκομένων βρέθηκε χωρίς ρούχα και φέρεται να φώναζε και να προκαλούσε φθορές σε κάδους απορριμμάτων.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση, η οποία επενέβη άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του ατόμου, αποκαθιστώντας την τάξη. Τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.