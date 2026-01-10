Πάτρα: Κανονικά από την Κυριακή τα δρομολόγια στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια

Τι αναφέρει η Hellenic Train
Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης από τον διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Ως εκ τούτου, από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα εκτελούνται κανονικά.
