Πάτρα: Κανονικά από την Κυριακή τα δρομολόγια στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης από τον διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου, από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα εκτελούνται κανονικά.