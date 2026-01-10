Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση κομμάτι οροφής σε κατάστημα εμπορικού κέντρου- Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Η τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Το απόγευμα του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου μια γυναίκα που τραυματίστηκε έπειτα από κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής σε κατάστημα εστίασης, μέσα σε εμπορικό κέντρο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00, με τη γυναίκα να φέρει τραύματα στο κεφάλι και τον αυχένα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τη μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛΑΣ.
