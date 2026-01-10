Back to Top
Κραν Μοντανά: Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχτηκε ότι η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη- Θύματα πέθαναν προσπαθώντας να την ανοίξουν

Πρώην υπάλληλοι είχαν ήδη διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών του μπαρ

Νέες εξελίξεις έρχονται στην τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου στη μεγάλη πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς (01/01/2026) έχασαν τη ζωή τους 40 νέοι ηλικίας 15 έως 21 ετών.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο παραδέχτηκε ότι μια κλειδωμένη πόρτα εμπόδισε τη διαφυγή των 40 νεκρών και των 114 τραυματιών μετά τη φονική πυρκαγιά.

Όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTS , ο ιδιοκτήτης Ζακ Μορέτι είπε στους ερευνητές ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρατήρησε ότι η πλαϊνή πόρτα εισόδου του μπαρ ήταν μπλοκαρισμένη. Στη συνέχεια, την ξεκλείδωσε ο ίδιος από έξω και ανακάλυψε πολλά άψυχα σώματα πίσω από την πόρτα.

Πρώην υπάλληλοι είχαν ήδη διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών του μπαρ. Μία πρώην υπάλληλος δήλωσε ότι η έξοδος κινδύνου από το κατάστημα ήταν πάντα «κλειδωμένη επειδή οδηγούσε απευθείας σε άλλο κτίριο». Σε αυτήν και σε άλλα μέλη του προσωπικού «απαγορευόταν» να ανοίξουν την πόρτα.

Σύμφωνα με το RTS, ο Moretti ισχυρίζεται τώρα ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα εξυπηρέτησης ήταν εξαρχής κλειδωμένη. Αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμο για την έρευνα, καθώς αρκετοί θαμώνες του μπαρ φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από την πόρτα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

