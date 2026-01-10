Αγρότες: Συγκροτούν δύο επιτροπές για τη συνάντηση με Μητσοτάκη- Προειδοποιούν για πρωτοφανή κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν

Η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, που ξεκίνησε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 14:00, ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με τους αγρότες να αποφασίζουν τη συγκρότηση δύο επιτροπών για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Η πρώτη επιτροπή θα αποτελείται από 25 μέλη και θα εκπροσωπεί αγρότες από όλα τα μπλόκα της χώρας, ενώ η δεύτερη, 10μελής, θα εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Τα ονόματα όσων θα πάνε στη συνάντηση, θα ανακοινωθούν αύριο Κυριακή (11/1/26) από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια, χρειάστηκαν 3 ώρες για να συμφωνήσουν όλοι οι αγρότες να αποδεχθούν το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, καθώς πολλοί εκπρόσωποι μπλόκων θεωρούν μάταια τη συνάντηση στο Μαξίμου. Τελικά συντάχθηκαν με την πλειοψηφία.

Παρά το «ναι» που αποφασίστηκε πάντως για τη συνάντηση, οι αγρότες προειδοποιούν για κλιμάκωση που δε θα έχει προηγούμενο αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη, στο κρίσιμο ραντεβού.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αγρότες συμφώνησαν επίσης, να μην κάνουν το συλλαλητήριο στην Αθήνα και θα περιμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13.1.26) το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο της Νίκης σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.