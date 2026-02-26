Υποκλοπές: Ένοχοι οι τέσσερις εκπρόσωποι εταιρειών εμπορίας παράνομου λογισμικού predator

Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές δύο εταιρειών που σχετίζονται με την εμπορία παράνομου λογισμικού παρακολούθησης predator, για την υποκλοπή του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και της Αμερικανίδας, Άρτεμις Σίφορντ και ακόμη τριών ατόμων, για τους οποίους οι παρακολουθήσεις θεωρήθηκαν τετελεσμένες πράξεις. Επίσης κρίθηκαν ένοχοι για 82 απόπειρες παρακολούθησης.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος της έδρας.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το δικαστήριο απάλλαξε τους κατηγορούμενους για την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, για 108 παθόντες που δεν υπέβαλαν μήνυση, καταδικάζοντας τους μόνο για 7 πράξεις, για όσους υπέβαλαν έγκληση.

Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους κατηγορουμένους. Αναμένεται η απόφαση επι των ποινών.