Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (10.01.2026) στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 244 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Τομπέλο, στην ανατολική Ινδονησία, στις 14:58 GMT.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν.
Μια δεύτερη έκθεση εκδόθηκε αργότερα από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία τον χαρακτήρισε ως σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ.
Άλλες υπηρεσίες που ανέφεραν τον ίδιο σεισμό περιλαμβάνουν τα Ενσωματωμένα Ερευνητικά Ιδρύματα Σεισμολογίας (IRIS) μεγέθους 6,7 Ρίχτερ και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) μεγέθους 6,6 Ρίχτερ.
