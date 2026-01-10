Κρήτη: Νεκρός ο 27χρονος Στέλιος που είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του- Έπεσε σε χαράδρα στη Βιάννο

Βαθιά θλίψη επικρατεί στη Βιάννο μετά τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε ορεινή και ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για τον 27χρονο Στέλιο, κάτοικο Άνω Βιάννου. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί σοβαρότατα τραύματα έπειτα από πτώση, στα οποία δυστυχώς υπέκυψε.

Ο άτυχος νέος, με καταγωγή από την Άνω Βιάννος, είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί Βιάννου, μια περιοχή που γνώριζε καλά και επισκεπτόταν συχνά. Το κυνήγι ήταν το αγαπημένο του χόμπι, μια δραστηριότητα που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός φέρεται να γλίστρησε σε απότομο σημείο με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα βάθους περίπου 80 έως 100 μέτρων. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία.

Στις παρακάτω εικόνες διακρίνεται το σημείο από το οποίο ο άτυχος άνδρας "προσγειώθηκε" στο έδαφος, καθώς και απ' την επιχείρηση που στήθηκε αργότερα από τις αρχές.