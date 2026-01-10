Θεσσαλονίκη: Δίωξη για βιασμό και χορήγηση ναρκωτικών σε 13χρονη

Στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής 13χρονης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος της προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από δήλωση εξαφάνισης 13χρονης αλλοδαπής, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της, η οποία την βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Η έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις και, σύμφωνα με καταγγελίες, της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Ο 24χρονος συνελήφθη και με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.