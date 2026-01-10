Πάτρα: Τη Δευτέρα η κηδεία της 19χρονης Χριστίνας Κρητικού, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κόρινθο

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Χριστίνας Κρητικού, 19 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της, μαζί με τον 18χρονο σύντροφό της, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορίνθου.

Η νεαρή κοπέλα θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 10:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών.

Οι γονείς της, Δημήτρης και Ακριβή, καθώς και τα αδέλφια της, Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα και Ελένη, ζουν στιγμές μεγάλης οδύνης, καθώς φέρονται να είχαν χάσει ακόµη ένα παιδί σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών