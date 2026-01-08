Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Δύο νεκροί από πρόσκρουση οχήματος σε σπίτι

Στα Εξαμίλια Κορινθίας σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, το όχημα που κινούνταν στην περιοχή, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη σε κατοικία, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



