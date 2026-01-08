Πάτρα: 16χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον γρονθοκόπησε και τον τράβηξε βίντεο

Δικογραφία σε βάρος ανηλίκου αλλοδαπού για σωματική βλάβη σχημάτισε η αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:



Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμου προσώπου σε βάρος ενός 16χρονου αλλοδαπού, διότι εξανάγκασε έναν 15χρονο να γονατίσει και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, εξυβρίζοντάς τον παράλληλα.

Ο κατηγορούμενος βιντεοσκόπησε τις αξιόποινες πράξεις του με κινητό τηλέφωνο.