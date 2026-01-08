Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΠΔΕ: «Λέμε ΟΧΙ στην Κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών»

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καταθέτει δημόσια την έντονη αντίθεσή της στη σχεδιαζόμενη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των σχολείων.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική της αντίθεση στη σχεδιαζόμενη κατάργηση όλων των Σχολικών Επιτροπών από την 1η Αυγούστου 2026, όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό του Νόμου 5056/2023, οδηγεί τη δημόσια παιδεία σε έναν επικίνδυνο δρόμο «αυτονομίας» που στην πραγματικότητα σημαίνει οικονομική εγκατάλειψη και γραφειοκρατικό λαβύρινθο.

Γιατί Αντιδρούμε:

Γραφειοκρατικό «Έμφραγμα»: Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ήδη υποστελεχωμένες δημοτικές υπηρεσίες θα μετατρέψει μια απλή επισκευή (π.χ. μια σπασμένη βρύση ή έναν καμένο διακόπτη) σε μια χρονοβόρα διαδικασία εγκρίσεων, αφήνοντας τα παιδιά μας σε σχολεία με προβλήματα για εβδομάδες.

Οικονομικός Στραγγαλισμός: Η εμπειρία από τους δήμους όπου ήδη εφαρμόστηκε το μέτρο δείχνει καθυστερήσεις στην προμήθεια βασικών αναλώσιμων και πετρελαίου.

Ανεπάρκεια της Πάγιας Προκαταβολής: Το πενιχρό ποσό που θα διαχειρίζονται οι διευθυντές δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες, ενώ τους μετατρέπει από παιδαγωγούς σε λογιστές, αναγκάζοντάς τους να αναζητούν χορηγούς.

Αποκλεισμός των Γονέων: Με την κατάργηση των Επιτροπών, χάνεται η θεσμοθετημένη συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του σχολείου, μετατρέποντας τις ανάγκες των παιδιών μας σε απλούς «κωδικούς» στα λογιστήρια των Δήμων.

Διεκδικούμε:

-Να μην καταργηθεί κανένας φορέας που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση και την ευελιξία στην επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

-Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, ώστε να μην εξαρτάται η μόρφωση των παιδιών μας από την οικονομική κατάσταση του κάθε Δήμου ή την τσέπη των γονιών.

-Πλήρη στελέχωση των Δήμων με τεχνικό προσωπικό (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές) που θα ασχολούνται αποκλειστικά και κατά προτεραιότητα με τα σχολεία.

-Διασφάλιση της δωρεάν παροχής όλων των αναλώσιμων και των ειδών καθαριότητας χωρίς την εμπλοκή «χορηγών».

-Τα σχολεία των παιδιών μας δεν είναι επιχειρήσεις για να λειτουργούν με όρους «κόστους-οφέλους». Είναι ο χώρος που διαμορφώνεται το μέλλον της κοινωνίας μας και απαιτούμε να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα και όχι ως βάρος.