Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν οι χειμερινές εκπτώσεις στα καταστήματα της χώρας.

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός, η εκπτωτική περίοδος στα καταστήματα αναμένεται να ισχύσει από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 18 και στις 25 Ιανουαρίου και το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας τους αναμένεται να είναι από τις 11 π.μ. έως τις 6μμ μ.μ.

Διευκρινίζεται πως είναι προαιρετικό για τα καταστήματα να συμμετάσχουν στον θεσμό των εκπτώσεων, ωστόσο όσα λάβουν μέρος θα πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή του προϊόντος και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να αντικαταστήσουν ή να επιστρέψουν ελαττωματικά προϊόντα στα καταστήματα από τα οποία τα αγόρασαν. Επιπλέον οι πολίτες προστατεύονται από ψευδείς τιμές προϊόντων /υπηρεσιών ή από αθέμιτες πρακτικές επιχειρήσεων.