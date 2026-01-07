Πάτρα: Αυτοί είναι οι δρόμοι όπου οδηγείτε με 50 χλμ και αυτοί όπου δεν υπερβαίνετε τα 30, με βάση το νέο ΚΟΚ

Αρκετά ερωτηματικά έχει προκαλέσει στους οδηγούς της Πάτρας η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα όρια ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πού ακριβώς ισχύει το ανώτατο όριο των 30 χιλιομέτρων/ώρα και σε ποιους δρόμους διατηρείται το όριο των 50 χιλιομέτρων.

Ο νέος ΚΟΚ εισάγει μια γενική φιλοσοφία χαμηλότερων ταχυτήτων μέσα στις κατοικημένες περιοχές, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη για τους πολίτες, ιδιαίτερα σε πόλεις, όπως η Πάτρα.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος του κλάδου των ταξί, Γιώργος Σίδερης, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ως γενικό κανόνα ότι μέσα στις κατοικημένες περιοχές το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα/ώρα. «Ωστόσο, σε μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων, όπου η μορφολογία του οδοστρώματος το επιτρέπει, το όριο παραμένει στα 50 χιλιόμετρα/ώρα» διευκρινίζει.

Στην περίπτωση της Πάτρας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δρόμοι που είναι χαρακτηρισμένοι ως λεωφόροι ή διαθέτουν περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας διατηρούν το όριο των 50 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται βασικοί οδικοί άξονες της πόλης, όπως η Γούναρη, η Κορίνθου, η Ακτή Δυμαίων, η Κανακάρη, η Όθωνος Αμαλίας, Ηρώων Πολυτεχνείου, η Νέα Εθνική Οδός και η Ακρωτηρίου. «Σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους, που θεωρούνται μικρότεροι ή τοπικής κυκλοφορίας, ισχύει το όριο των 30 χιλιομέτρων/ ώρα», σημειώνει.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νέου ΚΟΚ, όπου αναφέρεται ότι «το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μέσα στις κατοικημένες περιοχές ορίζεται σε τριάντα (30) χιλιόμετρα την ώρα».

Στη συνέχεια, ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων: σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, καθώς και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση ή με διαχωριστική νησίδα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας αυξάνεται στα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι τα παραπάνω όρια εφαρμόζονται εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση. Δηλαδή, όπου υπάρχουν πινακίδες που καθορίζουν διαφορετικό όριο, αυτές υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του ΚΟΚ.