Έδωσαν… ρέστα οι πατρινοί «κύκνοι» στη… λίμνη του Αιγίου- Τι λένε στο thebest- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια διαφορετική και άκρως χιουμοριστική «Λίμνη των Κύκνων» είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή στο παγοδρόμιο που είχε στηθεί στο Αίγιο.

Μια παρέα από Πατρινούς και Αιγιώτες αποφάσισε να παρουσιάσει το κλασικό αριστούργημα… αλλιώς, μετατρέποντας το παγοδρόμιο σε σκηνή γέλιου και αυθόρμητης διασκέδασης.

Η ιδέα ανήκει στον γνωστό Αιγιώτη DJ Γιάννη Τζόβολο, ο οποίος όχι μόνο συνέλαβε το concept, αλλά ανέλαβε και την «παραγωγή» του εγχειρήματος, που μόνο κλασικό μπαλέτο δεν θύμιζε. Οι «κύκνοι» φόρεσαν τα κορμάκια τους και τα παγοπέδιλά τους, πήραν θέσεις στο παγοδρόμιο και με αρκετή δόση αυτασαρκασμού, έκαναν απλά τα… δικά τους.

Η παρέα αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα, όπως και ο Αντιδήμαρχος Αιγιάλειας Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, ο οποίος όχι μόνο έδωσε το «πράσινο φως», αλλά συμμετείχε ενεργά, μπαίνοντας και ο ίδιος στον ρόλο του… «κύκνου». Έτσι, το παγοδρόμιο μετατράπηκε σε έναν χώρο αυθόρμητου γέλιου.

«Όλη η ιδέα ξεκίνησε από τον Γιάννη. Μας είπε να κάνουμε κάτι για να γελάσουμε και να περάσουμε καλά και έτσι στήσαμε αυτό το μικρό event», αναφέρει στο thebest.gr ο ένας εκ των «κύκνων», Γιώργος Κυριακόπουλος. «Περάσαμε ένα μεσημέρι με πολύ γέλιο, τόσο εμείς όσο και ο κόσμος που περνούσε από το παγοδρόμιο. Ήταν μια πλάκα που την ευχαριστηθήκαμε πραγματικά. Υπήρχε καλή διάθεση και αν μη τι άλλο διάθεση να… τσαλάκωμα. Μια γιορτινή ανάμνηση που δύσκολα θα την ξεχάσουμε».