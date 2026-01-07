Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο

Συναγερμό σήμανε στις αρχές τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο εντοπισμός μιας 13χρονης κοπέλας σε λιπόθυμη κατάσταση στο Περιστέρι.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα, η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ που είχε προμηθευτεί από περίπτερο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κορίτσι ήταν μαζί με παρέα όταν λιποθύμησε.

Την ανήλικη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τόσον τον πατέρα της 13χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο όσο και τον 52χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου για παραβίαση του νόμου περί προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.