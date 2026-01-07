Το βαπόρι απ’ την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία… Η επιτυχία της Δίωξης Ναρκωτικών και το θρυλικό τραγούδι του Τσιτσάνη

Το βαπόρι απ’ την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία…

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 7 Ιανουαρίου του 1977, όταν άνδρες του Λιμενικού έπειτα από πληροφορίες ανακάλυψαν στο κυπριακό μότορσιπ «Gloria»- που έπλεε στα Ίσθμια- 11 τόνους χασίς, αξίας 4 δισ. δραχμών· ήταν μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που είχαν ανακαλυφθεί έως τότε.

Το πλοίο είχε φορτώσει τα ναρκωτικά από τη Βηρυτό του Λιβάνου και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο.

Ο πλοίαρχος του «Gloria», Νίκος Ξανθόπουλος (ο κάπτεν Νικ), παλαιός λαθρέμπορος που συνεργαζόταν από το 1964 με την DEA- την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών- με τηλεγράφημά του είχε ενημερώσει έλληνες αξιωματούχους της Δίωξης ότι τις επόμενες ημέρες το πλοίο του θα μετέφερε φορτίο με… σοκολάτες. Ο καπετάνιος του «Gloria» εισέπραξε αμοιβή του 1,5 εκατομμυρίου δραχμών. Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν δύο Τούρκοι, που ήταν μέλη του πληρώματος-συνοδοί του παράνομου φορτίου.

Οι έμποροι, δύο Λιβανέζοι, συνάντησαν τον πλοίαρχο και του μίλησαν για το φορτίοQ 300 σακιά χασίς, 40 κιλά το καθένα· το κόστος της μεταφοράς ήταν 300.000 δολάρια. Τα ναρκωτικά φορτώθηκαν έξω από το παραθαλάσσιο χωριό Ιμεΐλ, με βάρκες καιτο φορτίο ακολούθησαν δυο Τούρκους. Λίγο πριν από τη φόρτωση, ο «Κάπεν Νικ» ενημέρωσε τις Αρχές στην Ελλάδα ότι θα έφερνε τόνους «σοκολάτα δώρο για τα Χριστούγεννα». Το σενάριο προέβλεπε να ασκηθεί «τυπικός έλεγχος» 10 μίλια νότια της Πύλου, ωστόσο η κακοκαιρία υποχρέωσε το πλοίο να αλλάξει πορεία: στα Ίσθμια της Κορίνθου, το «Gloria» το περίμεναν πάνοπλοι Λιμενικοί. Τα υπόλοιπα ήταν λεπτομέρειες...

Και μετά, ο Βασίλης Τσιτσάνης απαθανάτισε το περιστατικό γράφοντας το θρυλικό τραγούδι του «Το Βαπόρι απ’ την Περσία», που θα ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία του λαϊκού δημιουργού: «Το βαπόρι απ’ την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνοι έντεκα γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο…»…