Πάτρα: Διπλή τραγωδία για την οικογένεια Ευθυμιάτου- Λίγους μήνες μετά τον Θουκιδίδη έφυγε από τη ζωή και ο αδελφός του, Χρήστος

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια Ευθυμιάτου στην Πάτρα, καθώς μέσα σε διάστημα έξι μηνών καλείται να αντιμετωπίσει τη δεύτερη απώλεια. Μετά τον θάνατο του Θουκιδίδη Ευθυμιάτου, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και ο 51χρονος αδελφός του, Χρήστος, έπειτα από σύντομη νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Τα δύο αδέλφια ήταν ιδιαίτερα γνωστά στην τοπική κοινωνία, καθώς δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο του εμπορίου, διατηρώντας καταστήματα με φωτιστικά και είδη σπιτιού στην Πάτρα.

Ο Χρήστος Ευθυμιάτος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, που μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό και δραστήριο.