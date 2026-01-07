Σέρρες: Στον ανακριτή σήμερα ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου

Η τοπική κοινωνία των Σερρών παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του, ύστερα από καβγά για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος, που έχει ήδη ομολογήσει την επίθεση, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Καβγάς για ένα κορίτσι που κατέληξε σε τραγωδία

Το φονικό σημειώθηκε έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα στους δύο ανήλικους, με αφορμή –σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ότι επιτέθηκε στον 17χρονο επειδή εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως το θύμα «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

Έξω από τη Μητρόπολη το επεισόδιο – Αγωνία μέχρι τον εντοπισμό του θύματος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ της Δευτέρας ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο και, κατά τη διάρκεια του καβγά, να του κατάφερε ισχυρό χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι.