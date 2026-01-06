Σέρρες: Κατέρρευσε πριν προλάβει να μπει στο σπίτι ο 17χρονος- Ο μοιραίος καβγάς και το υπόβαθρο του 16χρονου δράστη

Μια παρεξήγηση που φέρεται να σχετίζεται με ένα κορίτσι φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για την τραγωδία στις Σέρρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο.

Ο φερόμενος ως δράστης, μόλις 16 ετών, αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως από τα πρώτα χρόνια της ζωής του έχει βιώσει δύσκολες συνθήκες.

Το θύμα είχε βγει για καφέ με την παρέα του, όταν ο 16χρονος τον πλησίασε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος διαπληκτισμός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος δέχθηκε δύο ισχυρές γροθιές και μία αγκωνιά στο κεφάλι, με το συγκεκριμένο χτύπημα να αποδεικνύεται μοιραίο και να οδηγεί στον θάνατό του.

Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα όταν έφτασε έξω από το σπίτι του.

Δεν πρόλαβε να μπει και ξεψύχησε μόνος

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ακόμα ένα από τα τραγικά της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι ο 17χρονος δεν πρόλαβε καν να μπει στο σπίτι του. Δεν κατάφερε να χτυπήσει το κουδούνι και να ζητήσει βοήθεια.

Έφτασε μέχρι τον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει δίπλα από το σπίτι. Κάθισε εκεί μόνος και ξεψύχησε.

Άλλο ένα σενάριο, είναι να κάθισε έξω από το σπίτι ίσως για να ηρεμήσει λίγο από την άθλια κατάσταση που βρισκόταν. Ήταν άσχημα χτυπημένος και γεμάτος με αίματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν το παιδί βρέθηκε νεκρό, είχε «εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου – Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Για το θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες συνελήφθη και η μητέρα του φερόμενου ως δράστη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του». Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον και έχει απασχολήσει αρκετά τις αρχές. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η πρώτη φορά που απασχόλησε τις αρχές ήταν στα 13 του χρόνια όταν η αστυνομία τον είχε πιάσει για μικροκλοπές.

Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών. Πέρα από τις 2 συλλήψεις, είχε προσαχθεί αρκετές φορές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν προσπαθήσει να πάρουν την επιμέλειά του οι θείες του. Ωστόσο μετά από άρνηση της μητέρας του αποφασίστηκε να παραμείνει σε εκείνη η επιμέλεια, αλλά με επίβλεψη από τον επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας. Μέτρο, που όπως φαίνεται, δεν είχε αποτέλεσμα…