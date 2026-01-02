Αποδίδουν οι έλεγχοι: Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στη Δυτική Ελλάδα

Μείωση καταγράφεται και στη Δυτική Ελλάδα στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της Τροχαίας και της εφαρμογής του αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το φθινόπωρο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξημένοι έλεγχοι, τα μπλόκα και οι αυστηρές ποινές λειτουργούν αποτρεπτικά, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συμμόρφωση των οδηγών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου παραμένουν οι βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων, ωστόσο τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ενδεικτικά της αλλαγής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν σε περίπου 7.000 ελέγχους εντοπίστηκαν μόλις 87 οδηγοί με κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη θετική τάση, τους έντεκα μήνες του 2025 οι νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 31% σε σύγκριση με το 2019, από 701 σε 492. Παρά τη μείωση, ο φόρος αίματος παραμένει βαρύς, με κατά μέσο όρο 45 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κάθε μήνα στην άσφαλτο.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, τα περισσότερα θανατηφόρα εξακολουθούν να καταγράφονται στην Αττική, ενώ ακολουθούν περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα, τα φετινά στοιχεία δείχνουν αισθητή υποχώρηση των δυστυχημάτων, γεγονός που αποδίδεται στη συνειδητοποίηση των οδηγών ότι οι έλεγχοι είναι πλέον συχνοί και οι κυρώσεις αυστηρές.