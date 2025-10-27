Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δήμος Πατρέων: Aυξήθηκε με τον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο για παραβάσεις στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Δήμος Πατρέων: Aυξήθηκε με τον νέο ΚΟΚ τ...

Το ύψος του προστίμου διαμορφώνεται πλέον στα 30 ευρώ

Το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων ενημερώνει με ανακοίνωσή του 
"ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025), το ύψος του προστίμου για παραβάσεις στο Σύστημα Χρονικού Περιορισμού Στάθμευσης διαμορφώνεται πλέον σε
ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ευρώ. Το αντίτιμο για την αγορά χρόνου στάθμευσης (0,30 €) δεν μεταβάλλεται'.

Ειδήσεις Τώρα

Επεισόδια στο Σαραβάλι: Καλά νέα για τον φίλαθλο της ΑΕ Αιγίου που υπέστη έμφραγμα- «Θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις» λέει ο Άγγελος Δανιήλ

Πάτρα: Οργή ΣΚΕΑΝΑ για το αλκοόλ σε ανήλικους- «Δεν τους θεωρούμε συναδέλφους- Είναι τα δικά μας παιδιά»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Πρόστιμο Ελεγχόμενη στάθμευση

Ειδήσεις