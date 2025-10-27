Δήμος Πατρέων: Aυξήθηκε με τον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο για παραβάσεις στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων ενημερώνει με ανακοίνωσή του

"ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025), το ύψος του προστίμου για παραβάσεις στο Σύστημα Χρονικού Περιορισμού Στάθμευσης διαμορφώνεται πλέον σε

ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ευρώ. Το αντίτιμο για την αγορά χρόνου στάθμευσης (0,30 €) δεν μεταβάλλεται'.