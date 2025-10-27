Επεισόδια στο Σαραβάλι: Καλά νέα για τον φίλαθλο της ΑΕ Αιγίου που υπέστη έμφραγμα- «Θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις» λέει ο Άγγελος Δανιήλ

Καλά νέα έρχονται από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για τον φίλαθλο της ΑΕ Αιγίου, ο οποίος υπέστη οξύ έμφραγμα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο ντέρμπι με την Πάτρα 2005, στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου «Κ. Ζάρρας».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, οι γιατροί προχώρησαν σε στεφανιογραφία και τοποθέτηση stent, με αποτέλεσμα ο ασθενής να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων για παρακολούθηση, ενώ μόλις η κατάστασή του σταθεροποιηθεί και κριθεί ασφαλής, θα μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα πρώτα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα, γι’ αυτό και η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η είδηση της σταδιακής ανάρρωσής του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας. Φίλοι, παράγοντες και ομάδες στέλνουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητά του.

Αντιδράσεις και προβληματισμός για τα επεισόδια στο Σαραβάλι

Η τοπική ποδοσφαιρική κοινωνία παραμένει βαθιά προβληματισμένη από τα σοβαρά επεισόδια που οδήγησαν σε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, υπενθυμίζοντας πως ο αθλητισμός υπάρχει για να ενώνει και όχι να διχάζει.

Παρέμβαση του προέδρου της ΕΠΣ Αχαΐας

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρθηκε στα σοβαρά επεισόδια που στιγμάτισαν το ντέρμπι ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την Α.Ε. Αιγίου στο γήπεδο του Σαραβαλίου, εκφράζοντας την αγανάκτησή του και τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα μείνουν ατιμώρητα.

«Οι εικόνες που είδαμε στο γήπεδο του Σαραβαλίου είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο της Αχαΐας», τόνισε ο κ. Δανιήλ.

Αναφερόμενος στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο πρόεδρος της ΕΠΣ ξεκαθάρισε ότι «θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις τόσο για τις ομάδες όσο και για τα εμπλεκόμενα άτομα, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι κανονισμοί. Οι αποφάσεις, όμως, δεν λαμβάνονται από την Ένωση, αλλά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, τα οποία θα εξετάσουν το φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις των αξιωματούχων».

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΣ Αχαΐας για τα επεισόδια στο γήπεδο Σαραβαλίου

«Τα νέα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Δημοτικό γήπεδο Σαραβαλίου “Κώστας Ζάρρας” κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα Β’ κατηγορίας της Ένωσής μας αποτελούν ντροπή για τον αθλητισμό και τον τόπο μας. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε αυτά τα φαινόμενα, από την πλευρά μας, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το ποδόσφαιρο και επιτείνουν την ανασφάλεια εντός και εκτός γηπέδων».

Τι αναφέρει ο διαιτητής Παναγιώτης Γκαβός στο φύλλο αγώνα

Αναλυτικά όσα έγραψε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα, σύμφωνα με το patragoal.gr:

«Στο 55ο λεπτό του παιχνιδιού απεβλήθη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας Πάτρα 2005, Η... Ο... (αρ. φαν. 11, δελτίο 1388159), γιατί γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Στο ίδιο λεπτό απεβλήθη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας Πάτρα 2005, Ν... Ν... (αρ. φαν. 16, δελτίο 1418878), γιατί έσπρωξε βίαια αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Στο ίδιο λεπτό απεβλήθη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας Α.Ε. Αιγίου, Α... Α... (αρ. φαν. 10, δελτίο 2005350), γιατί γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Στο ίδιο λεπτό απεβλήθη με απευθείας κόκκινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας Α.Ε. Αιγίου, Κ... Α... (αρ. φαν. 4, δελτίο 1473392), γιατί έσπρωξε βίαια αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Εν συνεχεία αποσύρθηκα στα αποδυτήρια μαζί με τους βοηθούς μου για 15 λεπτά, μέχρι να ηρεμήσουν οι ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο γήπεδο και συνεχίσαμε το παιχνίδι.

Στο 81ο λεπτό υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, η οποία κατέληξε σε επεισόδια και συμπλοκή, με ρίψεις αντικειμένων και τραπεζοκαθισμάτων.

Στο ίδιο λεπτό ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας Α.Ε. Αιγίου, Α... Ε... (αρ. φαν. 16, δελτίο 1473391), πήδηξε την περίφραξη του γηπέδου και ενεπλάκη στα επεισόδια.

Ως εκ τούτου, αποφάσισα την οριστική διακοπή του αγώνα, φοβούμενος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών, των προπονητών, των παραγόντων αλλά και τη δική μας.

Το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 0-1 υπέρ της Α.Ε. Αιγίου, με σκόρερ τον ποδοσφαιριστή Κ... Α... (αρ. φαν. 4, δελτίο 1473392).

Η μπάλα ήταν πλάγιο μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, με κατοχή υπέρ αυτής.

Μέχρι εκείνο το σημείο είχαν παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα οι ποδοσφαιριστές της Πάτρα 2005, Λ... Π... (αρ. φαν. 2, δελτίο 1447025) και Μ... Π... (αρ. φαν. 9, δελτίο 2018007).

Μέχρι τη διακοπή είχαν υπολογιστεί να κρατηθούν 15 λεπτά καθυστερήσεις.

Αρχηγός για την Α.Ε. Αιγίου από το 55ο λεπτό ανέλαβε ο ποδοσφαιριστής Κ... Ι... (αρ. φαν. 6, δελτίο 1397292).

Τέλος, καλέσαμε την αστυνομία για να εξασφαλιστεί η ομαλή αποχώρηση όλων από το γήπεδο. Επιφυλάσσομαι για συμπληρωματική έκθεση».

Αναβολή των επόμενων αγώνων των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ερασιτεχνών

Όπως αναφέρει η ΕΠΣ Αχαΐας: Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσής μας σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται οι παρακάτω αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών περιόδου 2025-2026.

ΑΤΛΑΣ Α.Σ. – ΠΑΤΡΑ 2005

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ