Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1: Με το 51ο «διπλό» ελπίζει για τη συνέχεια του Champiosn League

Δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στα νοκ-άουτ του Champions League μπήκε ξανά ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 1-0 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με τρομερό γκολ του Ζέλσον για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Η νίκη αυτή έχει ιστορική σημασία για τους νταμπλούχους Ελλάδας, αφού είναι η πρώτη τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από μια πενταετία. Η πιο πρόσφατη νίκη του Ολυμπιακού στα αστέρια ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2020, όταν είχε νικήσει με 1-0 τη Μαρσέιγ.

Η τότε ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε λυγίσει τους Μασσαλούς με γκολ του Αχμέντ Χασάν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για την πρώτη αγωνιστική της πάλαι ποτέ φάσης των ομίλων του Champions League.

Έκτοτε, ο Ολυμπιακός μετρούσε οκτώ ήττες και δύο ισοπαλίες σε 10 αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στην οποία δεν είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια (2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25).

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοβ, Σιρομπόκοβ, Σόροκιν, Ταπάλοβ (62′ Τουγιακμπάϊεβ), Μάτα, Γκλέιζερ, Μπαϊμπέκ (82′ Κασαμπουλάτ), Ρικαρντίνιο (46′ Ζορζίνιο), Μρινσκίι, Ζάρια (46′ Γκρομίκο), Εντμίλσον (82′ Στανόγιεβ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (84′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

ΤΟ 51ο «ΔΙΠΛΟ»

Παράλληλα, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ ήταν η πρώτη εκτός έδρας σε Ομίλους στο Champions League για τους ερυθρόλευκους έπειτα από μια δεκαετία. Η πιο πρόσφατη ήταν εκείνη με 1-0 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τη φάση των ομίλων με το γκολ του Ιντέγιε στις 20 Οκτωβρίου του 2015.

Γενικά τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός σημειώνει πολλά «διπλό» στα Κύπελλα Ευρώπης κάτι όχι και τόσο σύνηθες προηγούμενες δεκαετίες.

Και σε συνδυασμό με το «κακό φεγγάρι» του Παναθηναϊκού, όχι μόνο τον προσπέρασε, αλλά έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει μείνει στις 33 εκτός έδρας νίκες, καθώς έφτασε πλέον τις 50!

Από το 1958 έως και τη δεκαετία του '80 είχε μόλις 7 διπλά, ενώ στην 30ετία που ακολούθησε, πρόθεσε ακόμα 44!

Από τα 50 «διπλά», τα 8 είναι στο Κύπελλο Κυπελλούχων, τα 5 στο Conference League, τα 22 στο Europa League και τα 16 στο Champions League.

Αναλυτικά τα ευρωπαϊκά διπλά του Ολυμπιακού (στην έδρα του αντιπάλου του, σε ουδέτερη έδρα σε επαναληπτικό τρίτο ματς, σε ουδέτερη έδρα σε τελικό):

1963-64 Ζάγκλεμπιε – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1965-66 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1968-69 ΚΡ Ρέικιαβικ – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1971-72 Nτιναμό Μόσχας – Ολυμπιακός 1-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1972-73 Kάλιαρι – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

1986-87 Oυνιόν – Ολυμπιακός 0-3 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1990-91 Φλαμουρτάρι – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1992-93 Tσερνομόρετς – Ολυμπιακός 0-3 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1992-93 Mονακό – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1993-94 Mπότεφ Πλόβντιβ – Ολυμπιακός 2-3 (Europa League)

1995-96 Σλάβια Σόφιας – Ολυμπιακός 0-2 (Europa League)

1995-96 Mάριμπορ – Ολυμπιακός 1-3 (Europa League)

1998-99 Ανόρθωση – Ολυμπιακός 2-4 (Champions League)

1999-00 Γιουβέντους – Ολυμπιακός 1-2 (Europa League)

2004-05 Σοσό – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2007-08 Βέρντερ Βρέμης – Ολυμπιακός 1-3 (Champions League)

2007-08 Λάτσιο – Ολυμπιακός 1-2 (Champions League)

2008-09 Νόρτζελαντ – Ολυμπιακός 0-2 (Europa League)

2009-10 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ολυμπιακός 0-2 (Champions League)

2009-10 Σέριφ Τίρασπολ – Ολυμπιακός 0-2 (Champions League)

2010-11 Μπέσα Καβάγιε – Ολυμπιακός 0-5 (Europa League)

2011-12 Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

2011-12 Ρούμπιν Καζάν – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2011-12 Μέταλιστ Χάρκιβ – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2012-13 Μονπελιέ – Ολυμπιακός 1-2 (Champions League)

2013-14 Άντερλεχτ – Ολυμπιακός 0-3 (Champions League)

2015-16 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-3 (Champions League)

2015-16 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

2016-17 Αρούκα – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2016-17 Γιουνγκ Μπόις – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2016-17 Οσμανλίσπορ – Ολυμπιακός 0-3 (Europa League)

2017-18 Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-3 (Champions League)

2017-18 Ριέκα – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

2018-19 Λουκέρνη – Ολυμπιακός 1-3 (Europa League)

2018-19 Ντουντελάνζ – Ολυμπιακός 0-2 (Europa League)

2019-20 Μπασάκσεχιρ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

2019-20 Κράσνονταρ – Ολυμπιακός 1-2 (Champions League)

2019-20 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2 (Europa League)

2020-21 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2021-22 Νέφτσι Μπακού – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

2021-22 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 0-3 (Europa League)

2022-23 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ολυμπιακός 2-2, 3-4 πεν. (Europa League)

2023-24 ΦΚ Τσουκαρίτσκι – Ολυμπιακός 0-3 (Europa League)

2023-24 Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός 0-1 (Conference League)

2023-24 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 1-6 (Conference League)

2023-24 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 1-0 3-2 πεν. (Conference League)

2023-24 Αστον Βίλα – Ολυμπιακός 2-4 (Conference League)

2023-24 Φιορεντίνα – Ολυμπιακός 0-1 (Conference League)

2024-25 Μάλμε – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2024-25 Πόρτο – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

2025-26 Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)



Η 148η ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Ολυμπιακός έφτασε συνολικά τις 148 νίκες στην Ευρώπη, τις περισσότερες από κάθε άλλο σύλλογο της χώρας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

Πρωταθλητριών 12 30 7 6 17 25 47

Champions League 25 156 58 31 67 199 243

Εκθέσεων 0 0 0 0 0 0 0

ΟΥΕΦΑ 15 52 24 7 21 77 75

Europa League 13 86 34 21 31 120 104

Κυπελλούχων 10 35 14 6 15 43 51

Conference League 1 9 7 0 2 19 10

ΣΥΝΟΛΟ 76 368 144 71 153 483 530

Ράπαν 1 2 0 0 2 2 8

Βαλκανικό 1 7 4 1 2 11 12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 78 377 148 72 157 496 550