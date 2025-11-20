Όλοι οι Αχαιοί που αγωνίστηκαν στα πρωταθλήματα στίβου το 2025 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)- 4ο μέρος

Με την διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος 10 χλμ σε δημόσιο δρόμο και του πανελληνίου πρωταθλήματος μαραθωνίου, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για το 2025 στον στίβο.

Διεξήχθησαν όλα τα αγωνίσματα και τα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου: Μαραθώνιος, 35 χλμ βάδην, Ανωμάλος, Κλειστός, Ημιμαραθώνιος, Σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων, Ορεινού δρόμου, 10.000 χλμ. σε δημόσιο δρόμο, 20 χλμ βάδην, Σκυτάλες, Σύνθετα και φυσικά τα υπόλοιπα αγωνίσματα του πανελληνίου πρωταθλήματος, ενώ μετά από καιρό είχαμε και το εαρινό πρωτάθλημα.

Υπήρξε συμμετοχή της Αχαΐας σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα.

Σημειωτέον πως πήραν μέρος όλα τα ενεργά σωματεία της Αχαΐας, με 314 συμμετοχές! Αναλυτικά: Ολυμπιάδα, Πέλοπας, Κούρος, Αρίων, Ατλας, Αθηνόδωρος, Πελεκάνος, Αθλόραμα, Ακρος, Αίολος, Φλόγα, ΓΣ Δύμης, Νίκη, Φιλαθλητική, Πατραϊκή, Εσπερος, Παναχαϊκή (στην χειρότερη στιγμή της ιστορίας της με έναν μόλις εν ενεργεία αθλητή!).

Παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις συμμετοχές Αχαιών στα Πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου του 2025, στο 4ο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος για τα στιβικά πεπραγμένα της Αχαΐας το 2025.

Παρουσιάζονται οι θέσεις τους και αναλυτικά οι επιδόσεις τους,, ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ (41)

* 2ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 21.25.45. 2ος στα 20χλμ βάδην με 1.32.05. 3ος στα 10.000μ. βάδην με 43.19.28. 5ος στα 35χλμ βάδην με 2.58.28.

* 2ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος με 2.00μ. 5ος στο ύψος (i) με 1.99μ. (1ος στον προκριματικό με 1.90μ.). 8ος στο ύψος εαρινού με 1.92μ.

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 800μ. με 1.52.68 (5ος στον προκρ. με 1.53.51). 4ος στα 800μ. (i) με 1.54.59 (3ος στον προκριματικό με 1.55.82). 5ος στα 800μ. εαρινού με 1.49.35.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - παίδας) στα 1.500μ. εαρινού με 3.51.59. 9ος με την 4Χ400μ. μικτή Α-Γ (i) σε 3.51.09. 10ος στα 3.000μ. (i) με 8.44.09.

* 4ος Αλέξανδρος -Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 1.500μ. με 3.49.10. 5ος με την 4Χ400μ. σε 3.18.56.

* 4ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 400μ. εμπ. με 52.67 (3ος στον προκρ.με 54.00). 5ος με την 4Χ100μ. σε 3.18.56. 12ος με την 4Χ100μ. σε 42.40. 12ος στα 400μ. εμπ. εαρινού με 58.40. 24ος στα 400μ. (i) με 51.33.

* 4ος Νίκος Ροδόπουλος (Ακρος) στο 12 ώρες εκτός σταδίου με 122 χλμ. 28ος στον ημιμαραθώνιο με 1.16.01.0.

* 5ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα - έφηβος) στα 10.000μ. βάδην με 44.45.46.

* 5ος Αντώνης Τζιαμπίρης (Ολυμπιάδα - νέος) με την 4Χ400μ. σε 3.18.56. 12ος με την 4Χ100μ. σε 42.40. 22ος στα 200μ. με 22.43.

* 5ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. με 3.49.55. 15ος στα 800μ. με 1.56.68. Εγκατέλειψε στα 5.000μ. εαρινού.

* 5ος Ανδρέας Καλαθενός (Ολυμπιάδα) στα 200μ. (i) με 22.166 (7ος στον προκριματικό με 22.07). 12ος με την 4Χ100μ. σε 42.40. 13ος στα 200μ. εαρινού με 21.98. 16ος στα 200μ. με 22.06 (16ος στον προκρ, με 22.24). 17ος στα 100μ. με 10.92. 18ος στα 60μ. (i) με 7.04.

* 5ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.18.56. 17ος στα 400μ. με 49.95. 21ος στα 400μ. (i) με 51.11

* 5ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 200μ. με ν.α.ρ. 21.91 (14ος στον προκριμ. με 22.01). 13ος στα 400μ. με ν.α.ρ. 49.04. 16ος στα 400μ. (i) με 50.23. 19ος στα 200μ. (i) με 22.76. Δεν τερμάτισε με την 4Χ100μ.

* 6ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 5.000μ. εαρινού με 15.27.17. 10ος στα 5.000μ. με 15.13.14. 13ος στα 3.000μ. (i) με 8.46.73.

* 6ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος - νέος) στα 3.000μ. στιπλ εαρινού με 10.17.59. Εγκατέλειψε στα 3.000μ. στιπλ.

* 7ος Γιάννης Βαρβίας (ΠΑΣ Κομοτηνής - νέος) στο ύψος με 1.95μ. 8ος στο ύψος (i) με 1.99μ. (9ος στον προκριματικό με 1.90μ.). 9ος στο ύψος εαρινού με 1.92μ.

* 7ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.06.90. 9ος με την 4Χ400μ. μικτή Α-Γ (i) σε 3.51.09. 13ος στα 800μ. (i) με 1.59.23. 19ος στα 800μ. με 1.58.20. 35ος στα 400μ. με 52.17.

* 7ος Γιώργος Καυκαλιάς (Ολυμπιάδα - νέος) στα 20 χλμ. βάδην με 2.24.34.

* 7ος Νικόδημος Νικολακέας (Ολυμπιάδα) στον μαραθώνιο με 2.27΄.35.0. 12ος στα 3.000μ. (i) με 8.44.66. 14ος στον ημιμαραθώνιο με 1.29.00.0. 14ος στα 10.000μ. με 31.55.32.

* 8ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. (i) με 4.16.92. 8ος στα 1.500μ. εαρινού με 3.57.02. 9ος στα 800μ. (i) με 1.57.75. 24ος στα 800μ. με 2.00.25.

* 8ος Παναγιώτης Μουζάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 49.33.33.

* 9ος Γιάννης - Άγγελος Δάρας (Αθλόραμα) στα 200μ. με ν.α.ρ. 21.70 (12ος στον προκριμ. με ν.α.ρ. 22.01). 11ος στα 200μ. (i) με 22.38. 27ος στα 100μ. με 11.150. 30ός στα 60μ. (i) με 7.151.

* 10ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος - παίδας) στο ύψος (i) με 1.85μ. (12ος στον προκριματικό με 1.90μ.). 12ος στο ύψος (i) με 1.90μ.

* 10ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων - παίδας) στα 800μ. εαρινού με 1.53.90.

* 10ος Στέφανος Γκίτσης (ΟΚΑ Καβάλας - νέος) στο ύψος με 1.85μ.

* 10ος Γιώργος Καλαπόδης (Αθηνόδωρος) στα 30χλμ ορεινού με 2.47.25.0. 25ος στα 10χλμ ανωμάλου με 33.20. Εγκατέλειψε στον μαραθώνιο.

* 12ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 10χλμ με 33.41. 14ος στα 1.500μ. με 4.01.12. 21ος στα 800μ. με 1.59.20.

* 12ος Γιώργος Ντανάσος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 42.40. 36ος στα 100μ. με 11.32. 47ος στα 200μ. με 23.63.

* 12ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 5.000μ. με 15.19.10. 16ος στα 10.000μ. με 32.05.15. 24ος στα 10χλμ ανωμάλου με 32.42. 39ος στον μαραθώνιο με 2.48.56.0.

* 14ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος - νέος) στο μήκος με 6.93μ. 22ος στο τριπλούν με 13.94μ.

* 14ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα με 14.57μ.

* 15ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος με 6.91μ.

* 16ος Κωνσταντίνος Ρούσσος (Αρίων - νέος) στα 400μ. με 49.71. *30ός στα 200μ. με 22.82.

* 21ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα - έφηβος) στο ακόντιο με 46.17μ.

* 21ος Άγγελος Ανδρεοσόπουλος (Αθλόραμα) στο μήκος με 6.42μ.

* 64ος Γιάννης Σόγιας (Αθηνόδωρος) στα 10χλμ ανωμάλου με 37.17.

* 68ος Παναγιώτης Διονυσακόπουλος (Πέλοπας) στα 10χλμ ανωμάλου με 38.16.

* 75ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Ατλας - έφηβος) στα 60μ. (i) με 7.45.

* 79ος Γιώργος Μπάφας (Αθλόραμα) στα 60μ. (i) με 7.521.

* Δεν εκκίνησε Νίκος Παΐσιος (Αθλόραμα - έφηβος) στα 60μ. (i).

* Εγκατέλειψε Πολυχρόνης Ιατρόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 400μ. (i).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (24)

* 2η Σοφία Αλικανιώτη (Πανναξιακός) στα 35χλμ βάδην με 3.17.33. 3η στα 10.000μ. βάδην με 50.53.39. Εγκατέλειψε στα 5.000μ. βάδην (i). Άκυρη στα 20χλμ. βάδην.

* 2η Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) με την 4Χ100μ. σε 47.64. 4η με την 4Χ400μ. σε 3.53.56. 24η στα 200μ. (i) με 26.68. 27η στα 200μ. με 26.04.

* 2η Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64. 4η με την 4Χ400μ. σε 3.53.56. 4η στα 400μ. εαρινού με 54.50. 7η στα 400μ. με 55.31 (6η στον προκρ. με 55.58).

* 2η Πολυτίμη Μαντά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64. 4η με την 4Χ400μ. σε 3.53.56. 26η στα 200μ. με 25.97.

* 2η Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64. 23η στα 100μ. με 12.52. 42η στα 60μ. (i) με 8.099.

* 3η Καλλιόπη Παπανδρεοπούλου (Κούρος - νέα) στο ύψος (i) με 1.65μ. (2η στον προκριματικό με 1.55μ.). 7η στο ύψος εαρινού με 1.60μ. 8η στο ύψος με 1.60μ.

* 4η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. (i) με 4.32.22. 4η στα 5.000μ. εαρινού με 17.06.24. 5η στα 1.500μ. εαρινού με 4.28.27. 6η στα 3.000μ. (i) με 9.43.14.

* 4η Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.53.56. 41η στα 200μ. με 27.44.

* 5η Παναγιώτα Μεντζελοπούλου (Αθηνόδωρος - νεάνιδα) στα 100μ. εμπ. εαρινού με 14.34. 7η στα 60μ. εμπ. (i) με 8.786.

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νεάνιδα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 26.39.50. 7η στα 10.000μ. βάδην με 58.04.31.

* 7η Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού - νέα) στα 200μ. (i) με 25.81 (7η στον προκριματικό με 25.52). 12η με την 4Χ400μ. μικτή Α-Γ (i) σε 3.56.68. 14η στα 400μ. με 57.46. 24η στα 200μ. με 25.86.

* 9η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νεάνιδα) με την 4Χ400μ. μικτή Α-Γ (i) σε 3.51.09. 15η στα 800μ. με 2.21.28. 17η στα 1.500μ. με 4.44.55. Ακυρώθηκε στα 1.500μ. (i) με 4.58.45.

* 9η Μαρία Κυδωνιάτη (Πέλοπας) με την 4Χ400μ. μικτή Α-Γ σε 3.51.09 (i). 9η στα 400μ. εμπ. με 1.08.11. 23η στα 200μ. (i) με 26.65. 24η στα 400μ. με 59.68. 28η στα 2000μ. με 26.05.

* 10η Φωτεινή Τσιλιγγιριάν (Κούρος - νέα) στα 400μ. εμπ. με 1.09.97. 12η στα 100μ. εμπ. με 14.89. 13η στα 60μ. εμπ. (i) με 9.22. 13η στα 100μ. εμπ. εαρινού με 15.14.

* 12η Μαρία - Ελένη Κεπενού (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. στιπλ εαρινού με 12.47.85. 14η στα 3.000μ. στιπλ με 12.46.86.

* 14η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 10χλμ με 38.58. Εγκατέλειψε στα 5.000μ.

* 15η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ. στιπλ με 12.47.28.

* 17η Ευγενία Βαρβία (Αθηνοδωρος - νεάνιδα) στα 800μ. με 2.23.66. 20ή στα 1.500μ. με 4.52.37.

* 18η Ελενα - Μαρία Σόγια (Αθηνόδωρος) στον ημιμαραθώνιο με 1.29.0.0. 22η στα 10.000μ. με 39.39.56.

* 18η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.30μ.

* 23η Ναταλία Ανδρουλάκη (Αθλόραμα - νέα) στα 1.500μ. με 5.18.32.

* 24η Εμμη Σάπιου (Αθηνόδωρος) στον ημιμαραθώνιο με 1.31.15.0. 24η στα 10χλμ με 42.44.

* 29η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 200μ. (i) με 27.22.

* 34η Ιωάννα - Μαρία Νεδέλκου (Κούρος) στον ημιμαραθώνιο με 1.36.24.0.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ23 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (23)

* 1ος Αλέξανδρος -Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 3.49.10. 4ος με την 4Χ400μ. σε 3.19.23.

* 2ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.52.68 (3ος στον προκρ. με 1.53.51). 4ος με την 4Χ400μ. σε 3.19.23.

* 2ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. εμπ. με 52.67 ν.α.ρ. (1ος στον προκρ.με 54.00). 4ος με την 4Χ400μ. σε 3.19.23.

* 2ος Γιώργος Καυκαλιάς (Ολυμπιάδα) στα 20 χλμ. βάδην με 2.24.34.

* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.49.55. 6ος στα 8χλμ ανωμάλου με 25.48. 13ος στα 800μ. με 1.56.68.

* 3ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα - έφηβος) στα 10.000μ. βάδην με 44.45.46.

* 3ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 10.000μ. με 31.46.79. 6ος στα 5.000μ. με 15.13.14.

* 4ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων) στη σφαίρα με 14.57μ.

* 4ος Αντώνης Τζαμπίρης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.19.23. 12ος στα 200μ. με 22.43.

* 5ος Γιάννης Βαρβίας (ΠΑΣ Κομοτηνής) στο ύψος με 1.95μ.

* 6ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο μήκος με 6.93μ. 13ος στο τριπλούν με 13.94μ.

* 7ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.01.12. 17ος στα 800μ. με 1.59.20.

* 7ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος με 6.91μ.

* 9ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα - έφηβος) στο ακόντιο με 46.17μ.

* 9ος Στέφανος Γκίτσης (ΟΚΑ Καβάλας) στο ύψος με 1.85μ.

* 10ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) με την 4Χ400μ. σε 3.24.74. 13ος στα 8χλμ ανωμάλου με 26.38. 15ος στα 800μ. με 1.58.20. 22ος στα 400μ. με 52.17.

* 10ος Κωνσταντίνος Ρούσσος (Αρίων) στα 400μ. με 49.71. 17ός στα 200μ. με 22.82.

* 10ος Αργύρης Απόκης (Πέλοπας - παίδας) με την 4Χ400μ. σε 3.24.74.

* 10ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - παίδας) με την 4Χ400μ. σε 3.24.74.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) με την 4Χ400μ. σε 3.24.74. 19ος στα 800μ. με 2.00.25.

* 21ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 27.46. Εγκατέλειψε στα 3.000μ. στιπλ.

* 24ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 28.23.

* 25ος Πολυχρόνης Ιατρόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 26.03.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ23 ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14)

* 3η Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού) στα 400μ. με 57.46. 12η στα 200μ. με 25.86.

* 4η Καλλιόπη Παπανδρεοπούλου (Κούρος) στο ύψος με 1.60μ.

* 5η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νεάνιδα) στα 10.000μ. βάδην με 58.04.31.

* 7η Φωτεινή Τσιλιγγιριάν (Κούρος) στα 400μ. εμπ. με 1.09.97. 7η στα 100μ. εμπ. με 14.89.

* 8η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 800μ. με 2.21.28. 8η στα 1.500μ. με 4.44.55.

* 9η Μαρία - Ελένη Κεπενού (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 12.46.86.

* 10η Ευγενία Βαρβία (Αθηνοδωρος - νεάνιδα) στα 800μ. με 2.23.66. 13ή στα 1.500μ. με 4.52.37.

* 10η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ. στιπλ με 12.47.28.

* 13η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος) στο έπταθλο με 3.207β. (17’’.39, 1.35μ., 7.91μ., 29’’.69, 4.58μ., 24.46μ., 2.48.72).

* 13η Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 200μ. με 26.04.

* 13η Ναταλία Ανδρουλάκη (Αθλόραμα) στα 1.500μ. με 5.18.32.

* 21η Μεταξία Κοντογιάννη (Αθλόραμα) στα 6χλμ ανωμάλου με 27.51.

* Εγκατέλειψε Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 5.000μ.

* Εγκατέλειψε Σοφία Παναγιωτοπούλου (Ακρος) στα 10.000μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ20 ΕΦΗΒΩΝ (26)

* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ. με 8.40.99. 2ος στα 1.500μ. με 3.58.16.

* 1ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.25.80. 2ος στα 6χλμ ανωμάλου με 18.57. 18ος στα 3.000μ. με 9.09.75.

* 1ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) στο μήκος με 7.41μ. w+4.3 (1ος στον προκρ. με 7.21μ. w+2.3).

* 1ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 46.20.57.

* 3ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 19.05. 8ος στα 1.500μ. με 4.03.77. Εγκατέλειψε στα 800μ. (4ος στον προκρ. με 1.55.28).

* 5ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων - παίδας) στα 800μ. με 1.55.04 (5ος στον προκρ. με 1.55.73).

* 5ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ. με 8.49.70. 10ος στα 1.500μ. με 4.04.21. 20ός στα 6χλμ ανωμάλου με 21.00.

* 7ος Βασίλης Στολάκης (Κούρος - παίδας) στο ύψος με 1.88μ. (7ος στον προκρ. με 1.87μ.). 22ος στο μήκος με 6.35μ.

* 9ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος - παίδας) στο ύψος με 1.88μ. (7ος στον προκρ. με 1.87μ.).

* 9ος Παναγιώτης Σαμίκος (Ατλας - παίδας) στα 400μ. εμπ. με 57.34 (12ος στον προκρ. 59.55).

* 12ος Κώστας Γαλάνης (Αθλόραμα) στη σφαίρα με 13.16μ. (10ος στον προκρ. με 13.32μ.). 14ος στο ακόντιο με 41.37μ.

* 12ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.32.97. 25ος στα 6χλμ ανωμάλου με 21.17.

* 14ος Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.50.10.

* 15ος Κώστας Κατσίκης (Ολυμπιάδα - παίδας) στα 3.000μ. στιπλ με 11.07.67.

* 20ός Κώστας Κατσούλης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 2.00.63. 36ος στα 6χλμ ανωμάλου με 22.18.

* 21ος Φώτης Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ. με 9.24.54. 23ος στα 1.500μ. με 4.15.29. 23ος στα 6χλμ ανωμάλου με 21.15.

* 22ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - παίδας) στα 200μ. με 23.04. 28ος στα 400μ. με 53.61.

* 23ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα - παίδας) στα 200μ. με 23.06.

* 30ός Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 6χλμ ανωμάλου με 21.41. 35ος στα 800μ. με 2.14.97.

* 31ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - παίδας) στο μήκος με 6.16μ.

* 33ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος - παίδας) στα 800μ. με 2.08.52.

* 37ος Αντώνης Χαϊκάλης (Πατραϊκή - παίδας) στο μήκος με 4.69μ.

* 39ος Νίκος Λαζινός (Ολυμπιάδα) στα 6χλμ ανωμάλου με 22.41.

* 45ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Ατλας) στα 100μ. με 11.78.

* 45ος Αλέξανδρος Τσενάι (Αθηνόδωρος) στα 200μ. με 24.67.

* Εγκατέλειψε ο Ευθύμης Σταυρόπουλος (Φλόγα - παίδας) στα 3.000μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ20 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17)

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.30.81. 1η στα 3.000μ. με 9.45.45. 1η στα 4χλμ ανωμάλου με 14.02.

* 1η Αποστολία Φραντζή (Αρίων - κορασίδα) στα 5.000μ. με 18.00.67. 5η στα 3.000μ. με 10.23.10.

* 3η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - κορασίδα) στα 5.000μ. με 18.39.74. 7η στα 3.000μ. με 10.51.02. 12η στα 4χλμ ανωμάλου με 15.22.

* 3η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 55.41.64.

* 5η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 14.55. 6η στα 1.500μ. με 4.48.11. 22η στα 800μ. με 2.25.57.

* 5η Γεωργία Ηλιοπούλου (Αρίων - κορασίδα) στα 10.000μ. βάδην με 59.39.11.

* 6η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 10.000μ. βάδην με 1.00.32.09.

* 7η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στα 100μ. εμπ. με 14.98. 11η στα 400μ. εμπ. με 1.06.289 (10η στον προκρ. με 1.07.03).

* 8η Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στο έπταθλο με 4.002β. 10η στα 100μ. εμπ. με 15.74.

* 8η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 5.000μ. με 20.15.65. 29η στα 4χλμ ανωμάλου με 16.59.

* 8η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.12.

* 9η Ευγενία Βαρβία (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 4.53.50. 9η στα 4χλμ ανωμάλου με 15.16. 20ή στα 800μ. με 2.23.26.

* 9η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων) στα 3.000μ. στιπλ με 12.20.10. 12η στα 3.000μ. με 11.27.61. 26η στα 4χλμ ανωμάλου με 16.47.

* 15η Αμαλία Αρβανίτη (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 8.56μ.

* 17η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 200μ. με 25.63.

* 17η Νικολία Πουδωροπούλου (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.45.

* 18η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Φλόγα - κορασίδα) στα 1.500μ. με 5.12.84.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ18 ΠΑΙΔΩΝ (35)

* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.06.23. 1ος στα 3.000μ. με 8.46.62. 10ος στα 4χλμ ανωμάλου με 12.58.

* 2ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων) στα 800μ. με 1.53.70 (3ος στον προκρ. με 1.59.19). 21ος στα 4χλμ ανωμάλου με 13.29.

* 3ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος) στο ύψος με 1.94μ. (1ος στον προκρ. με 1.88μ.).

* 5ος Βασίλης Στολάκης (Κούρος) στο δέκαθλο με 5.417β. 9ος στο ύψος με 1.85μ. (9ος στον προκρ. με 1.85μ.).

* 6ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 400μ. με 50.13 (14ος στον προκρ. με 51.27). 13oς στα 200μ. με 22.70w (13ος στον προκρ. με 22.88).

* 7ος Μανώλης Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 27.18.72.

* 8ος Φίλιππος Παπαδόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 27.25.64.

* 8ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 28.11.34.

* 9ος Παναγιώτης Σαμίκος (Ατλας) στα 400μ. εμπ. με 58.28 (9ος στον προκρ. με 58.73).

* 10ος Αλέξανδρος Αλαφογιάννης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 44.33. 41ος στα 100μ. με 11.68.

* 10ος Ανδρέας Αλεξανδρής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 44.33. 54ος στα 100μ. με 11.91.

* 10ος Δημήτρης Βούλγαρης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 44.33. 27ος στα 200μ. με 23.37.

* 10ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 44.43. 11ος στα 200μ. με 22.56w (12ος στον προκρ. με 22.82).

* 12ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παμπαίδας) με την 4Χ400μ. σε 3.39.91. Άκυρος στα 800μ.

* 12ος Αναστάσιος Χριστόπουλος (Πέλοπας - παμπαίδας) με την 4Χ400μ. σε 3.39.91.

* 12ος Αργύρης Απόκης (Πέλοπας) με την 4Χ400μ. σε 3.39.91. 18ος στα 400μ. με 51.46. 59ος στα 4χλμ ανωμάλου με 14.20.

* 12ος Ωστεν - Σάντα Μαρία Μπέντζ (Πέλοπας) με την 4Χ400μ. σε 3.39.91.

* 14ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος) στο μήκος με 6.46μ.

* 16ος Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.24.01. 36ος στα 1.500μ. με. 4.28.16. 26ος στα 4χλμ ανωμάλου με 13.32.

* 18ος Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 2.000μ. στιπλ με 6.46.50. 30ός στα 3.000μ. με 9.59.88. 47ος στα 4χλμ ανωμάλου με 13.58.

* 19ος Ευθύμης Σταυρόπουλος (Φλόγα) στα 3.000μ. με 9.25.58. 38ος στα 4χλμ ανωμάλου με 13.42.

* 21ος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική - παμπαίδας) στα 2.000μ. στιπλ με 6.50.24.

* 25ος Ηλίας Οικονομόπουλος (Κούρος) στη σφαίρα με 12.08μ.

* 25ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος) στα 800μ. με 2.06.49. 76ος στα 4χλμ ανωμάλου με 14.48.

* 26ος Κώστας Κατσίκης (Ολυμπιάδα) στα 2.000μ. στιπλ με 6.59.73. 66ος στα 4χλμ ανωμάλου με 14.36.

* 29ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος - παμπαίδας) στα 2.000μ. στιπλ με 7.21.28.

* 34ος Θανάσης Κανελλακόπουλος (Φλόγα) στα 200μ. με 23.59.

* 36ος Διονύσης Ξυλιάς (Φιλαθλητική - παμπαίδας) στα 3.000μ. με 12.08.44.

* 38ος Μιχαήλ Παρασκευάς (Φιλαθλητική) στο μήκος με 4.39μ.

* 40ός Νίκος Δημόπουλος (Αίολος) στα 800μ. με 2.13.21.

* 41ος Γιώργος - Αναστάσιος Μαρνέλης (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.18.05.

* 49ος Νίκος - Αγγελος Παυλόπουλος (Κούρος) στα 100μ. με 11.84.

* 57ος Αναστάσιος Καρανικόλας (Ολυμπιάδα) στα 100μ. με 11.985.

* 60ός Αλέξανδρος Τσενάι (Αθηνόδωρος) στα 200μ. με 24.87.

* 66ος Ιωάννης Οδυσσέως (Παναχαϊκή) στα 200μ. με 27.83.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ18 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (42)

* 3η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων - παγκορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 25.41.80.

* 4η Αποστολία Φραντζή (Αρίων) στα 3.000μ. με 10.10.04. 6η στα 3χλμ. ανωμάλου με 7.47.

* 5η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο με 4.276β. 6η στα 100μ. εμπ. με 14.46 (6η στον προκρ. με 14.47).

* 6η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - παγκορασίδα) στα 3.000μ. με 10.44.32.

* 7η Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο με 4.196β. 10η στα 100μ. εμπ. με 14.93 (12η στον προκρ. με 15.04).

* 8η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.59. 53.

* 9η Ασημούλα Καρλή - Κέννεντυ (Εσπερος) στα 200μ. με 25.291w (20ή στον προκρ. με 26.05). 22η στα 100μ. με 12.56

* 9η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.59.21.

* 9η Γεωργία Ηλιοπούλου (Αρίων) στα 5.000μ. βάδην με 29,01.24.

* 11η Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 49.83. 14η στα 200μ. με 25.67w (13η στον προκρ. με 25.77).

* 11η Γωγώ Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα) στα 100μ. με 12.38 (7η στον προκρ. με 12.23 ). 11η με την 4Χ100μ. σε 49.83.

* 11η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος) στα 400μ. με 1.00.10 (8η στον προκρ. με 59.64). 15η στα 200μ. με 25.71w (14η στον προκρ. με 25.89).

* 11η Κωνσταντίνα Τσεριώνη (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 49.83.

* 11η Αναστασία Χιώτη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 49.83.

* 12η Γιασεμή Κωστούλα (Κούρος) στα 5.000μ. βάδην με 30.29.50.

* 14η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος - παγκορασίδα) στα 2.000μ. στιπλ με 8.40.18.

* 14η Λυδία Οικονόμου (Κούρος) στο έπταθλο με 3.307β. 32η στο ύψος με 1.45μ.

* 19η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) στο έπταθλο με 3.104β. Άκυρη στο ύψος.

* 19η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Φλόγα) στα 1.500μ. με 5.12.34. 35η στα 3χλμ. ανωμάλου με 12.11.

* 24η Πηνελόπη Τσιντώνη (Αίολος) στα 1.500μ. με 5.27.86. 29η στα 3χλμ. ανωμάλου με 12.04.

* 26η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος) στα 3χλμ. ανωμάλου με 11.50.

* 26η Ειρήνη - Μαρία Σκούρα (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 25.74μ.

* 27η Μαρία - Ελένη Σαρακίνη (Κούρος - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 53.41.

* 27η Φωτεινή Αθανασοπούλου (Κούρος) με την 4Χ100μ. σε 53.41.

* 27η Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου (Κούρος) με την 4Χ100μ. σε 53.41.

* 27η Ζωή Μπακαλάρου (Κούρος) με την 4Χ100μ. σε 53.41.

* 28η Ανδρονίκη Βαρέλα (Πέλοπας) με την 4Χ100μ. σε 54.45. 60ή στα 100μ. με 13.28.

* 28η Αγγελική Κατριβέση (Πέλοπας - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 54.45.

* 28η Αναστασία Σπίνου (Πέλοπας - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 54.45.

* 28η Ευφραιμία - Ευαγγελία Σταύρακα (Πέλοπας - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 54.45.

* 28η Μαρία Νικολακοπούλου (Αίολος) στα 3χλμ. ανωμάλου με 12.00.

* 30ή Δήμητρα Γιούλη (ΓΣ Δύμης - παγκορασίδα) στη σφαίρα με 9.20μ.

* 33η Μαρία Πετροπούλου (ΓΣ Δύμης - παγκορασίδα) στη σφαίρα με 6.30μ.

* 35η Κατερίνα Ντερέκη (Ατλας) στα 400μ. εμπ. με 1.24.83.

* 45η Σοφία Μακρυπόδη (Φλόγα) στα 400μ. με 1.03.79.

* 48η Παναγιώτα Ζαρκαδάκη (Πέλοπας) στα 3χλμ. ανωμάλου με 12.42.

* 49η Μαρία Τσαφταροπούλου (Πέλοπας) στα 3χλμ. ανωμάλου με 12.44.

* 56η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης) στα 100μ. με 13.19.

* 57η Κωνσταντίνα Τσίου (Ολυμπιάδα) στα 200μ. με 28.20.

* 59η Βερόνικα Μιχαλιού (Αίολος - παγκορασίδα) στα 400μ. με 1.07.04.

* 80ή Ελένη Νικολακοπούλου (Αθηνόδωρος) στα 3χλμ. ανωμάλου με 14.30.

* Εγκατέλειψε Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων) στο έπταθλο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ16 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ (9)

* 1ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.69.

* 1ος Εμμανουήλ Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.36.10.

* 2ος Φίλιππος Παπαδόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.39.11.

* 3ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.57.31.

* 3ος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική) στα 2.000μ. στιπλ με 6.26.08.

* 6ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 600μ. με 1.28.15. 6ος στα 3χλμ ανωμάλου με 10.04.

* 41ος Κυριάκος Αβραμίδης (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.55.

* 42ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 10.55.

* 57ος Γεράσιμος Μιχαλάκος (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.14.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Κ16 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ (17)

* 2η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων) στα 3.000μ. βάδην με 15.15.12. 110η στα 2χλμ. ανωμάλου με 8.59.

* 3η Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα) στα 80μ. με 10.11.

* 3η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 2.000μ. με 6.43.08. 6η στα 2χλμ. ανωμάλου με 7.23.

* 3η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 16.40.53.

* 4η Αθανασία Τσαχλή (Ατλας - ΠΚΒ’) στα 80μ. με 10.27.

* 4η Χριστίνα Παρασκευοπούλου (Αρίων) στα 80μ. εμπ. με 12.36.

* 5η Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (Αθηνόδωρος) στα 80μ. εμπ. με 12.54.

* 7η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 2χλμ. ανωμάλου με 7.27.

* 8η Θεώνη Τρίγκα (Αθλόραμα) στα 3.000μ. βάδην με 18.37.43.

* 26η Χρυσούλα Μουστάκα (Πέλοπας) στα 2χλμ. ανωμάλου με 7.50.

* 38η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 2χλμ. ανωμάλου με 8.04.

* 43η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2χλμ. ανωμάλου με 8.07.

* 57η Παρασκευή Κυριαζίδη (Ατλας) στα 2χλμ. ανωμάλου με 8.15.

* 113η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ. ανωμάλου με 9.01.

* 121η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ. ανωμάλου με 9.19.

* 130ή Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ. ανωμάλου με 9.39.

* 139η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) στα 2χλμ. ανωμάλου με 10.07.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ - ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (19)

* 1ος Εμμανουήλ Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 27.08.80.

* 2ος Φίλιππος Παπαδόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 27.15.56.

* 2ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 600μ. με 1.27.00. 19ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.54.61.

* 3ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.27.97.

* 3ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.95. 5ος στο όκταθλο με 4,568β.

* 3ος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική) στα 2.000μ. στιπλ με 6.34.20.

* 9ος Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στα 300μ. εμπ. με 47.55.

* 10ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος) στα 2.000μ. στιπλ με 7.16.43. 12ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.64.

* 12ος Βασίλης Μαλαμής (Ολυμπιάδα) στα 300μ. με 39.82. 13ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.65.

* 12ος Γιώργος - Αναστάσιος Μαρνέλης (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.64. 14ος στα 600μ. με 1.35.57.

* 13ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.65.

* 15ος Γιώργος Καραχάλιος (Φιλαθλητική - ΠΠΒ’) στα 80μ. με 10.05 (11ος στον προκρ. με 9.97).

* 15ος Παναγιώτης Σταμίρης (Ολυμπιάδα) στα 2.000μ. με 6.33.21.

* 16ος Γεράσιμος Μιχαλάκος (Πέλοπας) στα 600μ. με 1.37.07.

* 16ος Κώστας Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 28.45μ.

* 18ος Κυριάκος Αβραμίδης (Πέλοπας) στα 2.000μ. με 7.16.71.

* 19ος Αναστάσιος Χριστόπουλος (Πέλοπας) στα 150μ. με 18.71. 19ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.54.61.

* 30ός Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα - ΠΠΒ’) στα 1.000μ. με 3.10.59.

* Ακυρος Μιχαήλ Παρασκευάς (Φιλαθλητική) στο τετραπλούν.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ - ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (45)

* 1η Χριστίνα Παρασκευοπούλου (Αρίων) στο έξαθλο με 4.164β. 2η στα 80μ. εμπ. με 12.16.

* 1η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων) στα 3.000μ. βάδην με 15.01.61.

* 2η Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα) στα 80μ. με 10.08 (1η στον προκρ. με 10.22). 8η με την 4Χ80μ. σε 40.91.

* 2η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 16.35.69.

* 3η Αθανασία Τσαχλή (Ατλας - ΠΚΒ’) στα 80μ. με 10.23 (3η στον προκρ. με 10.47).

* 3η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 2.000μ. με 6.37.97. 19η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.54.61.

* 5η Θεώνη Τρίγκα (Αθλόραμα) στα 3.000μ. βάδην με 17.26.14.

* 5η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 2.000μ. στιπλ με 7.53.06.

* 6η Ασπασία Αντωνοπούλου (Φλόγα) στο έξαθλο με 3.059β.

* 6η Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (Αθηνόδωρος) στα 80μ. εμπ. με 12.65.

* 7η Αναστασία Ξενοφού (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 29.76μ. (11η στον προκρ. με 27.16μ.).

* 7η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 2.000μ. με 6.55.49. 19η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.54.61.

* 7η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 300μ. με 43.29. 12η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.64.

* 8η Ευανθία Διαμαντοπούλου (Ολυμπιάδα - ΠΚΒ’) με την 4Χ80μ. σε 40.91. 41η στα 80μ. με 11.23.

* 8η Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα - ΠΚΒ’) με την 4Χ80μ. σε 40.91. 17η στο μήκος με 4.71μ.

* 8η Σταυριανή Καλαμπαλίκη (Αρίων) στο έξαθλο με 2.846β.

* 8η Κωνσταντίνα Τσεριώνη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ80μ. σε 40.91. 55η στα 80μ. με 11.39.

* 9η Μαρία Δανιήλ (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.42.09.

* 10η Μαρία Κωτσιάντη (Ολυμπιάδα) στα 600μ. με 1.44.07. 13η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.65.

* 12η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.64. 24η στα 300μ. με 45.69.

* 12η Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας) στα 300μ. εμπ. με 52.37.

* 13η Μαριάνθη - Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.65. 14η στα 1.000μ. με 3.16.86.

* 14η Βασιλική Βασιλακοπούλου (Αθηνόδωρος - ΠΚΒ’) στον δίσκο με 19.22μ. 16η στην σφαίρα με 9.72μ.

* 14η Ιωάννα Καταπόδη (Αθλόραμα) στα 80μ. εμπ. με 14.09.

* 15η Μαρία - Ελένη Σαρακίνη (Κούρος) στα 300μ. εμπ. με 54.81.

* 16η Ευγενία Μπιναρδοπούλου (Αθηνόδωρος) στο μήκος με 4.83μ.

* 17η Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (Πέλοπας) στα 1.000μ. με 3.18.14.

* 18η Βερονίκη Μιχαλιού (Αίολος) στα 600μ. με 1.47.94.

* 23η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 1.000μ. με 3.22.05.

* 24η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα - ΠΚΒ’) στα 1.000μ. με 3.22.41.

* 30ή Παρασκευή Κυριαζίδη (Ατλας) στα 1.000μ. με 3.28.09.

* 32η Γεωργία Τσαπικούνη (Αρίων - ΠΚΒ’) στα 1.000μ. με 3.29.56.

* 35η Λυδία Πολίτη (Αίολος - ΠΚΒ’) στα 1.000μ. με 3.32.48.

* 37η Δήμητρα Γιαννοπούλου (Αρίων - ΠΚΒ’) στα 1.000μ. με 3.33.95.

* 37η Αριάδνη - Φωτεινή Τόγια (Αθλόραμα) στα 80μ. με 11.11.

* 40ή Δέσποινα Πλατανίτη (Πέλοπας - ΠΚΒ’) με την 4Χ80μ. σε 43.44.

* 40ή Αναστασία Σπίνου (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.44.

* 40ή Αγγελική Κατριβέση (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.44.

* 40ή Σπυριδούλα - Βασιλική Ζάγκλα (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.44.

* 42η Αναστασία Καραχοντζίτη (Ολυμπιάδα) στα 600μ. με 1.53.82.

* 43η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 600μ. με 1.53.94.

* 47η Αληθινή Ρόζη (Ατλας) στα 150μ. με 23.69.

* 78η Αντωνία Μόρφη (Ολυμπιάδα) στα 80μ. με 29.64.

* Δεν συμμετείχε Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) στο ύψος.

* Δεν συμμετείχε Ιρις - Παναγιώτα Ευθυμιάδη (Αθηνόδωρος) στο ύψος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ (8)

* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - 8ο ΓΕΛ, παίδας) στα 3.000μ. με 8.56.94.

* 2ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων - 3ο ΓΕΛ, παίδας) στα 800μ. με 1.55.87.

* 2ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - 7ο ΓΕΛ, έφηβος) στο μήκος με 7.34μ.

* 4ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος - 7ο ΓΕΛ, παίδας) στο ύψος με 1.92μ.

* 8ος Δημήτρης Σιακαμπέτης (Πέλοπας - 8ο ΓΕΛ, παίδας) στα 1.500μ. με 4.29.58.

* 11ος Δημήτρης Βούλγαρης (Ολυμπιάδα - 3ο ΓΕΛ, παίδας) στα 200μ. με 23.96.

* 11ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - 1ο ΓΕΛ Αιγίου, παίδας) στα 400μ. εμπ. με 1.01.43.

* 11ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος Αιγίου - ΓΕΛ Διακοπτού, παίδας) στα 400μ. με 53.98.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (11)

* 3η Αποστολία Φραντζή (Αρίων Πάτρας - 3ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.23.86.

* 4η Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου (Κούρος - ΓΕΛ Καστριτσίου, κορασίδα) στο έπταθλο με 4.141 β.

* 5η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων - 6ο ΕΠΑΛ, νεάνιδα) στα 800μ. με 2.20.66.

* 7η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα - Ιδ. ΓΕΛ Αναγέννηση, κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 29.23.04.

* 8η Πηνελόπη Τσιντώνη (Αίολος - 3ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 3.000μ. με 11.35.54.

* 8η Ευγενία Βαρβία (Αθηνόδωρος 1ο ΓΕΛ Αιγίου, νεάνιδα) στα 1.500μ. με 5.04.84μ.

* 9η Μαριαλένη Νικολακοπούλου (Αίολος - 7ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 800μ. με 2.27.51.

* 9η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων - 6ο ΕΠΑΛ, νεάνιδα) στα 2.000μ. στιπλ με 7.51.92.

* 9η Γεωργία Ηλιοπούλου (Αρίων - 3ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 29.55.61.

* 10η Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων - 3ο ΓΕΛ, κορασίδα) στο έπταθλο με 3.458 β.

* 10η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Εσπερος - 8ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 1.500μ. με 5.19.51