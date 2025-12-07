Πηγή Δεβετζή: Η ανάρτησή της μετά το τροχαίο στην Εγνατία - "Βρίσκομαι σε σοκ"

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), μέσα σε σήραγγα πάνω από το Παληό Καβάλας, στην Εγνατία Οδό.

Η Ολυμπιονίκης φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει μέσα σε τούνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kavalanews, η Πηγή Δεβετζή φορούσε ζώνη ασφαλείας και γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτική παρακολούθηση.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, η γνωστή αθλήτρια, έγραψε μετά το τροχαίο:

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα.

Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!! Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!

Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!!

Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!! Κ πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!! Να μας έχει όλους ο Θεός καλά».

Η ανάρτηση της Πηγής Δεβετζή

