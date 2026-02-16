Κοινή δήλωση εννέα Αθλητικών Συλλόγων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας

Η κοινή δήλωση των εννέα Αθλητικών Συλλόγων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ

Τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, κ. Τάκη Πετρόπουλο

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,



Σας στέλνουμε κοινή δήλωση των συλλόγων που χρησιμοποιούν το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας για να τη δημοσιοποιήσετε.

Οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούμε το κλειστό γήπεδο Αλεξιώτισσας και το έχουμε σαν δεύτερο σπίτι μας δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε ως θεατές μία ακατανόητη διενεξη χωρίς να πούμε την αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Ο Δήμος Πατρέων μας παραχωρεί το γήπεδο της Αλεξιώτισσας για τις προπονήσεις μας κάτι που όπως είναι γνωστό δεν γινόταν πριν από αυτή τη δημοτική αρχή. Είναι επίσης γνωστό ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού και της απαγόρευσης των προσλήψεων ο Δήμος έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να διαθέσει με το ζόρι έναν εργαζόμενο για τη φύλαξη και την καθαριότητα του γηπέδου, ο οποίος εργάζεται όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πενθήμερο και οκτάωρο.



Όμως το γήπεδο πρέπει να είναι ανοικτό 7 ημέρες την εβδομάδα και τα Σ/Κ από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνονται οι αγώνες των πρωταθλημάτων, θα διαλυθούν οι ακαδημίες μας και στην πράξη θα εξασθενίσει και τελικά θα ακυρωθεί ο τεράστιος ουσιαστικός και αναντικατάστατος κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού με ολέθρια αποτελέσματα κυρίως για τη νεολαία.

Η μόνη ρεαλιστική λύση λοιπόν για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στις παρούσες συνθήκες είναι τις ημέρες και ώρες που είναι εκτός ωραρίου του μοναδικού διαθέσιμου εργαζόμενου του Δήμου, να μας ανοίγει το γήπεδο προσφέροντας εθελοντικά στο Δήμο και στον αθλητισμό ο ορισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης υπεύθυνος του γηπέδου.

Εμείς ως φορείς μη κερδοσκοπικοί κοινωφελούς χαρακτήρα οργανώνουμε με τα μέλη μας, που προφέρουν επίσης εθελοντικά στους συλλόγους μας και στον αθλητισμό, τις προπονήσεις μας και τους αγώνες των πρωταθλημάτων μαζί με τη διοργανώτρια αρχή που είναι η ΕΣΚΑ-Η.



Μάλιστα πριν καν ανακύψει το θέμα, μας είχε ενημερώσει ο υπεύθυνος του γηπέδου ότι εξευρέθηκε λύση να καλύπτει ο Δήμος κάποια λειτουργικά έξοδα, που μέχρι τώρα καλύπταμε από κοινού οι σύλλογοι, δίνοντας μας μία οικονομική ανάσα.

Δεν υφίσταται κανένα θέμα από αυτά που διαβάζουμε και είμαστε σε αρμονική συνεργασία με το Δήμο, τον οποίο κι ευχαριστούμε για τη στήριξη του.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κάθε έναν που πραγματικά ενδιαφέρεται, να συμπράξουν μαζί μας, ώστε να εξασφαλίσουμε όλα τα αναγκαία για την συντήρηση την αναβάθμιση και τελικά την εξακολούθηση της λειτουργίας της ανωτέρω αλλά και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πόλης μας.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Προφήτης Ηλίας ΑΠΣ

Σκαγιοπούλειο ΑΟ

Πατρέας ΑΠΣ

Πυρσός ΑΟ

Αετός Πατρών ΑΠΣ

Πελεκάνος ΑΣ

Τρίτων ΑΣ

Σοπωτό ΑΠΣ

Προαστείου ΑΕ