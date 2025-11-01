Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Τέσσερις αθλητές του Πέλοπα Πατρών στον Σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ

Σταυρόπουλος - Γιαννακόπουλος - Μπιλιανός

Σταυρόπουλος - Γιαννακόπουλος - Μπιλιανός

Μεγάλη διάκριση

Τέσσερεις αθλητές του Πέλοπα  ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ στις κατηγορίες σχεδιασμού  για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής και σκληρής δουλειάς τόσο των αθλητών, όσο και της προπονήτριά τους, Λυμπεράτου Ολυμπίας, αλλά και της αφοσίωσης και του ταλέντου που επιδεικνύουν.

Οι αθλητές αυτοί είναι:

• Γιάννης Γιαννακόπουλος  -Κατηγορία στήριξης στο αγώνισμα των 5000μ 

• Μυρτώ Βαλαχά  - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ 

• Αλέξανδρος Σταυρόπουλος  - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ και 3000μ 

• Νίκος Μπιλιανός  - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ και 3000μ

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πέλοπας Πατρών Ολυμπία Λυμπεράτου Γιάννης Γιαννακόπουλος Νίκος Μπιλιανός Αλέξανδρος Σταυρόπουλος Μυρτώ Βαλαχά

Sports