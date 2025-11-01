Τέσσερις αθλητές του Πέλοπα Πατρών στον Σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ

Τέσσερεις αθλητές του Πέλοπα ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ στις κατηγορίες σχεδιασμού για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής και σκληρής δουλειάς τόσο των αθλητών, όσο και της προπονήτριά τους, Λυμπεράτου Ολυμπίας, αλλά και της αφοσίωσης και του ταλέντου που επιδεικνύουν.

Οι αθλητές αυτοί είναι:

• Γιάννης Γιαννακόπουλος -Κατηγορία στήριξης στο αγώνισμα των 5000μ

• Μυρτώ Βαλαχά - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ

• Αλέξανδρος Σταυρόπουλος - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ και 3000μ

• Νίκος Μπιλιανός - Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1500μ και 3000μ