Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού Πατρών

Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου με τίτλο «Από την προσφυγιά στο γήπεδο / Ολυμπιακός Πατρών (1925-2025)» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (πλ. Γεωργίου 25) την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 8.00 μ.μ.

Ο συγγραφέας καταπιάνεται με την ιστορία ενός εκ των σημαντικότερων διαχρονικά σωματείων της Πάτρας, του Ολυμπιακού, από την ίδρυσή του το 1925 έως σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για την ιστορία των Προσφυγικών, εκεί δηλαδή όπου εγκαταστάθηκαν οι κυνηγημένοι στα γεγονότα του 1922 Μικρασιάτες και που αμέσως μετά φρόντισαν να αφήσουν το στίγμα τους στην κοινωνική ζωή της πόλης με την ίδρυση του Ολυμπιακού Πατρών.

Η ομάδα, τα πρόσωπα, οι διακρίσεις, η δράση, το γήπεδο και η γειτονιά είναι μερικά από τα κεφάλαια της σημαντικής αυτής εκδοτικής προσπάθειας, στην οποία περιλαμβάνονται δεκάδες φωτογραφίες - ντοκουμέντα. Ο Ολυμπιακός Πατρών, στο κατώφλι της δεύτερης εκατονταετηρίδας του, διηγείται στους φίλους του και στην πόλη των Πατρών την ιστορία των πρώτων εκατό χρόνων του.

Στην εκδήλωση της Κυριακής 14/12 για το βιβλίο θα μιλήσουν, μαζί με τον συγγραφέα, οι:

- Πέτρος Συναδινός, αρχηγός Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής,

- Ανδρέας Φούρας, πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού,

- Δημήτρης Αβραμίδης, δημοσιογράφος,

- Κώστας Καλπουζάνης, πρόεδρος Ολυμπιακού Πατρών.

Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας, Δημήτρης Σαρρής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Το Δόντι.