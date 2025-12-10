Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού Πατρών

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Το Δόντι - Η εκδήλωση παρουσίασης θα γίνει αυτή την Κυριακή 14/12 στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών στις 20.00
Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου με τίτλο «Από την προσφυγιά στο γήπεδο / Ολυμπιακός Πατρών (1925-2025)» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (πλ. Γεωργίου 25) την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 8.00 μ.μ.
Ο συγγραφέας καταπιάνεται με την ιστορία ενός εκ των σημαντικότερων διαχρονικά σωματείων της Πάτρας, του Ολυμπιακού, από την ίδρυσή του το 1925 έως σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για την ιστορία των Προσφυγικών, εκεί δηλαδή όπου εγκαταστάθηκαν οι κυνηγημένοι στα γεγονότα του 1922 Μικρασιάτες και που αμέσως μετά φρόντισαν να αφήσουν το στίγμα τους στην κοινωνική ζωή της πόλης με την ίδρυση του Ολυμπιακού Πατρών.
Η ομάδα, τα πρόσωπα, οι διακρίσεις, η δράση, το γήπεδο και η γειτονιά είναι μερικά από τα κεφάλαια της σημαντικής αυτής εκδοτικής προσπάθειας, στην οποία περιλαμβάνονται δεκάδες φωτογραφίες - ντοκουμέντα. Ο Ολυμπιακός Πατρών, στο κατώφλι της δεύτερης εκατονταετηρίδας του, διηγείται στους φίλους του και στην πόλη των Πατρών την ιστορία των πρώτων εκατό χρόνων του.
Στην εκδήλωση της Κυριακής 14/12 για το βιβλίο θα μιλήσουν, μαζί με τον συγγραφέα, οι:
- Πέτρος Συναδινός, αρχηγός Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής,
- Ανδρέας Φούρας, πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού,
- Δημήτρης Αβραμίδης, δημοσιογράφος,
- Κώστας Καλπουζάνης, πρόεδρος Ολυμπιακού Πατρών.
Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας, Δημήτρης Σαρρής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Το Δόντι.
Ο Τάσσος Σταθόπουλος έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1970 είναι δημοσιογράφος – αθλητικός συντάκτης στο ειδησεογραφικό site «thebest.gr». Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ενημέρωση» (1988-1989), «Πάτρα Σπορ» (1992-1997), «Ημέρα» (1995-2001), «Πελοποννησιακά Νέα» (1995-1996), «Πελοπόννησος» (2001-2018). Επίσης στον «Ωμέγα FM», στο περιοδικό «Trip» και στα sites www.pelop.gr και sportin.gr. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) και της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας.
Έχει συγγράψεο στο παρελθόν τα βιβλία «Εθνική Ελλάδας μια ομάδα μια ιστορία», «Αχαϊκό ποδόσφαιρο 120 χρόνια», «Πατραϊκή πυγμαχία μια ιστορία δόξας», «ΑΕΠ Ολυμπιάς στίβος 1961-2016, η ιστορία», «Στα χρόνια του στίβου (1891-2016)», «Θανατικές εκτελέσεις στην Πάτρα», «Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πατρών 1932-2020», «ΝΟΠ (δεκαετία ’90) Τα καλύτερά μας χρόνια», καθώς και πέντε ακόμα βιβλία αθλητικού και ιστορικού περιεχομένου.
Ήταν υπεύθυνος, επί δεκαετία, της σειράς ιστορικών ένθετων αφιερωμάτων στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» με την επωνυμία «Επιλογές» με 355 εκδοθέντα τεύχη (2014-2024).
Έχει τιμηθεί οκτώ φορές με επαίνους από τον ΠΣΑΤ, καθώς και από το «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση» και την «Βοussias Communications».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr