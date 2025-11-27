Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος …Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005»

Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση θα παρουσιάσει το νέο βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος …Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005», σε εκδήλωση στις 8 Δεκεμβρίου 2025 στην «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Εκδόσεις Όγδοο και η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση, σε συνδιοργάνωση με την εκπομπή πολιτισμού "Πρωινή Εκδρομή" του Ράδιο Γάμμα 94 fm και του βιβλιοπωλείου «Γωνιά Του Βιβλίου» της οικογένειας Παπαχρίστου (Αγ. Νικολάου 32) πραγματοποιούν την παρουσίαση του βιβλίου «Και Πατέρας και Μύθος …Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 1922-2005» τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα, στην Αγορά Αργύρη, στην οδό Αγ. Ανδρέου και Ζαΐμη στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσει στην εκδήλωση που αναμένεται με ενδιαφέρον:

η Αφροδίτη Σκαλτσά –Δημητρακοπούλου, Δημιουργός της θεατρικής ομάδας «Ταξιδευτές της Πρόζας».

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι:

Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, Εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης, λογοτέχνης, Αφροδίτη Σκαλτσά –Δημητρακοπούλου, Σωτήρης Δογάνης ερμηνευτής, δρ. Μουσικολογίας και η ίδια η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση.

Την παρουσίαση θα πλαισιώσουν μουσικά ο ερμηνευτής Σωτήρης Δογάνης και η ορχήστρα «Μινόρε Παράπονο».

Συντονίζει:

η Ελευθερία Στεργιοπούλου, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός στο Ράδιο Γάμμα.

Η εκδήλωση χαίρει της ευγενικής υποστήριξης του Δήμου Πατρέων.

Ευγενικοί υποστηρικτές:

Ηotel Mediterranee,

Rooster restaurant patra.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Δυο λόγια για το βιβλίο

Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση μας χαρίζει ένα ανεκτίμητο, για την ιστορία της μουσικής μας, βιβλίο. Μια πολύτιμη μαρτυρία, για τον αγαπημένο της πατέρα και κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.



Το βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» αποτελεί μια συναρπαστική, συγκινητική καταγραφή ανθρώπινων στιγμών του μυθικού ερμηνευτή και συνάμα μαρτυριών για σταθμούς της τεράστιας καριέρας του, στην οποία η ίδια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.



Στις σελίδες του καθηλωτικού βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση παρελαύνουν οι σπουδαιότεροι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού που εμπιστεύτηκαν το έργο τους στον ανυπέρβλητο ερμηνευτή με την «ξύλινη φωνή», αλλά παρουσιάζεται επίσης με μοναδικό τρόπο και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγμαγματική του ζωή μετουσιώνεται με ένα τρόπο σχεδόν μαγικό σε τέχνη.



Το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» προλογίζουν με δύο εξαιρετικά κείμενα, ο σπουδαίος μας συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και ο κορυφαίος ποιητής της γενιάς του '70 Γιώργος Μαρκόπουλος.