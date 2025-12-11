Πάτρα: Ο Κωνσταντίνος Μάγνης παρουσίασε τη νέα του συλλογή διηγημάτων «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σήμερα, οι εκδόσεις Το Δόντι παρουσίασαν τη συλλογή διηγημάτων του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κωνσταντίνου Μάγνη με τίτλο «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο», στο θέατρο «Επίκεντρο» (οδός Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου) στην Πάτρα. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 8:30 μ.μ.

Σε μια παρουσίαση – έκπληξη, για την οποία δεν είχαν ανακοινωθεί οι συντελεστές και περιλάμβανε αρκετές ανατροπές, ο Κωνσταντίνος Μάγνης παρουσίασε την πρώτη αμιγώς λογοτεχνική του απόπειρα. Ο δημοσιογράφος, που επί σαράντα χρόνια υπήρξε από τους σημαντικότερους του περιφερειακού Τύπου, δήλωσε ότι πλέον παραδίδει στους αναγνώστες τον «καρπό της φιλοδοξίας» του μέσα από τη λογοτεχνία.

Ο Κωνσταντίνoς Μάγνης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1962, όπου και κατοικεί. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και εργάστηκε από το 1984 στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και στην ιδιωτική ραδιοφωνία. Έγραψε πάνω από είκοσι παρωδίες για τις θεατρικές παραστάσεις του Καρναβαλικού Κομιτάτου, συνεργάστηκε έξι φορές με το επαγγελματικό θέατρο και έχει αποτυπώσει σε βιβλίο προσωπικές εμπειρίες, όπως στο έργο «Πώς κατάφερα να αρχίσω το τσιγάρο».