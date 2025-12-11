Οι μύθοι του Αισώπου για παιδιά στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη

Η Ερευνητική Φοιτητική Ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ του Πανεπιστημίου Πατρών πήρε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους , στην Αλεξάνδρεια, με την παράσταση ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, αποσπώντας την πρώτη θέση.

Για την αποστολή της ομάδας υπεύθυνη της οργάνωσης και διδασκαλίας ήταν η Μαρίας Φραγκή, μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Η ομάδα είχε την υποστήριξη του καλλιτέχνη θεάτρου σκιών Μπάμπη Μακρή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στα εργαστήρια θεάτρου σκιών, που έγιναν με την ευκαιρία του ταξιδιού στην Αίγυπτο, αναφέρει η ανακοίνωση. Στο ταξίδι αυτό η ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ (Αριστοτέλης Μακρής, Μεταπτυχιακός φοιτητής και Δημήτρης Γιαμουγιάννης, δευτεροετής φοιτητής) έφερε και στους μαθητές των Eλληνικών σχολείων του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας μια αξέχαστη εμπειρία του παραδοσιακού Καραγκιόζη, που αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό αντικείμενο για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, τόσο ως καλλιτεχνική δημιουργία όσο και ως παιδαγωγικό εργαλείο.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, γνώρισαν την ιστορία και την πράξη του ελληνικού Καραγκιόζη και συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε εργαστήρια κατασκευών θεάτρου σκιών. Εξίσου ένθερμο ήταν και το κοινό των Αιγυπτίων , στο Φεστιβάλ Θεάτρου για παιδιά και εφήβους , οι οποίοι παρακολούθησαν μια ιδιαίτερη παράσταση πάνω στους Μύθους του Αισώπου με «μεταμφιεσμένους» ήρωες , οι οποίοι στην παράσταση αυτή αναδείχθηκαν με το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών.

Η ελληνική συμμετοχή συζητήθηκε και επευφημήθηκε από το κοινό, ενώ έγινε συζήτηση και για μια επόμενη πρόσκληση στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Με τα Πανεπιστήμια της Αιγύπτου υπάρχουν συνεργασίες και σε εξέλιξη διακρατικές συμφωνίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγχαρητήρια επιστολή έλαβε η ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Κάιρο, κ.Γ.Κοκορέλη και την Διευθύντρια του Γυμνασίου στη Αλεξάνδρεια κα Α.Πεβερέτου και από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους Δρ.Gamal Yakout.

Φωτογράφιση: Κώστας Λιοπέτας