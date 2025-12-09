Ξεκίνησε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι Κοινο_Τοπίας για τη στήριξη των πυρόπληκτων Αχαΐας

Ξεκίνησε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr) η οποία το διοργανώνει θέλοντας να ενισχύσει τους πυρόπληκτους πληγέντες 2025 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας αλλά και τις εθελοντικές ομάδες που δρουν στην περιοχή επικουρικά των δομών της πολιτείας.

Εκατοντάδες είδη -κυρίως εορταστικής περιόδου- σας περιμένουν μαζί με τους εθελοντές της οργάνωσης για ανταλλαγή ευχών με μουσική καφέ και γλυκό στον ισόγειο πολυχώρο επί της οδού Καραϊσκάκη 153 (μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου).

Το παζάρι θα είναι ανοιχτό για αγορές μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2025 κατά τις μέρες και ώρες που η γραμματεία δέχεται κοινό δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11 πμ - 2 μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9 μμ αλλά και επιπλέον το σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου) 11 πμ - 5 μμ, 2610.622250, για τις ώρες που δε λειτουργεί η γραμματεία πληροφορίες στο 2610.277171.

Στο παζάρι θα βρείτε χριστουγεννιάτικα και καλλιτεχνικές δημιουργίες μελών της οργάνωσης όπως τους νάνους (φιλοτεχνημένες κολοκύθες) και κοσμήματα προσφορά της Μαρίας Σκούταρη, χειροποίητα αντικείμενα decoupage προσφορά της Λαμπρινής Λυμπερτάδου, έργα τέχνης από πηλό καθώς και κοσμήματα από την Άλις Λανγλαί, χειροποίητες μαρμελάδες και χριστουγεννιάτικα στολίδια δια χειρός Γεωργίας Μαντέλη, κάδρα με συνθέσεις από αποξηραμένα της Γιόλας Γασπαρινάτου, χειροποίητα κοσμήματα της Βίκυς Τουλιάτου, χριστουγεννιάτικες δημιουργίες από την Αργυρώ Ταβλά, καλλιτεχνήματα της Ελένης Κατωπόδη, χριστουγεννιάτικα από το κατάστημα οικιακά είδη Κολλιόπουλου, αντικείμενα και κοσμήματα χειροποίητα από τη φυλή των Καλλάς, έργα παραδοσιακής τέχνης από Πακιστάν, cd και dvd, κονκάρδες, διακοσμητικά, ενθύμια Πολιτιστικής 2006, γκραβούρες κ.α. γλυκίσματα και εκατοντάδες βιβλία όλων των ειδών (ιστορίας, αρχιτεκτονικής, γεωγραφίας, λαογραφίας, συλλογές μουσείων, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, παιδαγωγικά, εικαστικά, ποίησης, λογοτεχνίας, οικολογίας, διατροφής, παιδικά, για την Πάτρα, ταξιδιωτικά κ.α.) κυρίως αχρησιμοποίητα προσφορά από: Ειρήνη Σκώκου, Αντιγόνη Καμαρινού, Μαρία Σκούταρη, Χρύσα Λυκούδη, Παναγιώτα Βάθη, Έφη Τριανταφύλλου, εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ, Βάσω Μαρτίνη, Σταύρο Φραγκάκη, Τασούλα Νικολοπούλου, Ελένη Γκέκα, Σάσα Ζησιμάτου, Μαρία Λούτση, Ανδρέα Βρη, Αγγελική Σκιαδαρέση, Γιάννη Χασαπόπουλο, βιβλιοπωλείο Γωνιά του βιβλίου.