Ο Μίλτος Νίκας στο thebest.gr για το έργο «100 Χρόνια Τρέλας»: «Δίνει την αφορμή να φερθούμε πιο ανθρώπινα και με ενσυναίσθηση»

Ως μία παράσταση – φόρο τιμής στους λαϊκούς τύπους που πέρασαν από την πόλη της Πάτρας και σκόρπισαν το γέλιο αλλά την ίδια ώρα «ταλαιπωρήθηκαν» από τους Πατρινούς, χαρακτηρίζει μιλώντας στο thebest.gr, o Μίλτος Νίκας το έργο «100 χρόνια τρέλας» που βασίζεται στο βιβλίο του αξέχαστου Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας».

Η παράσταση ανεβαίνει από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και την ΑΜΚΕ Σπινθήρας στο θέατρο Μπάρρυ στην οδό Σανταρόζα 7 και Καρόλου, και ο Μίλτος Νίκας εκτός από την σκηνοθεσία, έχει κάνει & τη θεατρική διασκευή ενώ είχε & την επιμέλεια της Μουσικής & των Εικόνων.

Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στο Θέατρο Μπάρρυ την Παρασκευή 20/3 στις 21.30. Το «100 χρόνια τρέλας» σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα παιχθεί έως την Κυριακή 29-3 χωρίς να αποκλείεται και συνέχεια των παραστάσεων έως την Κυριακή των Βαΐων 5-4.

Είναι μία παράσταση που έγινε με κόπο και αγάπη, που έχει όπως μας περιέγραψε ο Μίλτος Νίκας, χιούμορ και ελαφράδα αλλά που συνάμα αποπνέει και μεγάλη συγκίνηση, αποτελώντας και ένα ταξίδι στην παλιά Πάτρα. Πράγματι ο θεατής θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει μέσα από την παράσταση φωνές και εικόνες μίας άλλης Πάτρας & να ταξιδέψει στην ιστορία της από το 1851 έως το 1951.

Το βιβλίο του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας» στο οποίο έχει στηριχθεί η παράσταση, είχε εξαντληθεί, όπως μας είπε ο Μίλτος Νίκας, και το ευχάριστο νέο είναι πως επανακυκλοφορεί σε μία νέα έκδοση από «Το Δόντι».

«Είναι μία υπέροχη δουλειά. Ο Νίκος Ε. Πολίτης κρατούσε συλλογή από παλιές εφημερίδες και από το αρχείο του προέκυψε το βασικό υλικό του υπάρχοντος Μουσείου Τύπου στην Πάτρα. Μέσα λοιπόν από τα έντυπα της εποχής υπήρχαν αναφορές σε δεκάδες πρόσωπα που ο συγγραφέας κατηγοριοποιούσε σε αλήτες, φαντασιόπληκτους, μεγαλομανείς και πάει λέγοντας. Στην παράσταση βάλαμε τους πιο αντιπροσωπευτικούς κάθε είδους. Η σπονδυλωτή παράσταση μας που ξεκινά με μία εισαγωγή για το φαινόμενο του Πατρινού Ντόρου, είναι ένα παιχνίδι φαντασίας. Η Πάτρα φημιζόταν για τους τρελούς της», ανέφερε χαρακτηριστικά στο thebest.gr ο κ. Νίκας εκπλήσσοντας μας, διευκρινίζοντας μας πως μόλις καλοκαίριαζε, μαζεύονταν στην πόλη τρελοί, μέθυσοι, αλήτες, κ.α. απ’ όλα τα μέρη τριγύρω και πιο μακριά. Κάποιοι απ’ αυτούς στέριωσαν στην πόλη και στη συλλογική μνήμη των Πατρινών, ωστόσο με τα χρόνια αυτό σαν να ξεθώριασε & τα πρόσωπα αυτά να χάθηκαν γι’ αυτό και όπως μας εξήγησε ο Μίλτος Νίκας, η παράσταση τώρα του ΔΗΠΕΘΕ είναι μία αφορμή να θυμηθούμε τις ψυχές αυτών των μορφών, αυτών των ανθρώπων. «Είναι μία ωραία αφορμή, θεωρώ, αυτά τα πρόσωπα να αποκατασταθούν στη θέση τους. Ήσαν κάτι σαν τους γελωτοποιούς της εποχής εκείνης που ήταν χρόνια δύσκολα και το περίεργο στοιχείο είναι πως συχνά το αστείο που γινόταν, παρατράβαγε. Ενώ οι άνθρωποι, η κοινωνία της πόλης βοηθούσαν αυτούς τους τύπους, την ίδια ώρα έμοιαζε το αστείο, ο ντόρος που γινόταν να τράβαγε, να γινόταν υπερβολικό έως και προσβλητικό και βασανιστικό. Θα πρόσθετα μάλιστα πως ο Πατρινός Ντόρος, αυτό το ταμπεραμέντο και καρναβαλική διάθεση είναι & μία πρωτοτυπία της πόλης πανελλαδικά», τόνισε ο Μίλτος Νίκας, ο οποίος με την παράσταση αυτή καταθέτει την ευαίσθητη, ανθρώπινη ματιά του φέρνοντας στο προσκήνιο και αναδεικνύοντας την αθέατη πλευρά ανθρώπων που οι μεγαλύτεροι σίγουρα θα έχουν ακούσει από διηγήσεις, όπως ο Γιώργης ο Μούσης, ο Γιάννης ο Θεός, η Γιωργούλα, ο κ. Παρακαλώ, o Μεγαλείος και άλλοι που μπορεί να στιγματίστηκαν αλλά που συνάμα άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης.

«Η παράσταση δίνει την αφορμή να κοιτάξουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, τους ανθρώπους γύρω μας που μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχικά θέματα, και να φερθούμε πιο ανθρώπινα και με μεγαλύτερη ευαισθησία και ενσυναίσθηση», υπογράμμισε ο Μίλτος Νίκας τονίζοντας το ξεκάθαρο νόημα και μήνυμα της παράστασης αυτής που σίγουρα μοιάζει επίκαιρη όσο ποτέ.

Ο Μίλτος Νίκας δεν θέλησε να ξεχωρίσει κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράσταση ή την ιστορία του, λέγοντας μας απλά πως κάθε πρόσωπο έχει τη δυναμική του & το δικό του αποτύπωμα. «Κάθε θεατής ανάλογα με τη διάθεση και την κατάσταση του θα εισπράξει αυτό που θέλει, είναι ένα έργο ανοικτό σε αναγνώσεις», πρόσθεσε ο κ. Νίκας προσθέτοντας πως μέσα και από τις εικόνες που προβάλλονται από προτζέκτορα στη σκηνή, παρουσιάζεται και ένα κάδρο της ίδιας της Πάτρας.

«Είναι ιστορίες που νιώθεις πως μόνο η ίδια η ζωή μπορεί να φτιάξει καθώς ξεπερνούν κάθε φαντασία. Παρουσιάζουμε στοιχεία και γεγονότα μέσα από τα οποία αυτά τα πρόσωπα χαράχτηκαν στη μνήμη της τότε Πάτρας. Ήταν ξέρετε μία κοινωνία που ελλείψει κοινωνικής πρόνοιας από το κράτος συντηρούσε όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι Πατρινοί είχαν ανθρωπιά και αντιμετώπιζαν με συμπάθεια αυτούς τους “ιδιόρρυθμους” συμπολίτες, ωστόσο ήταν απορίας άξιο πώς το αστείο παρατράβαγε και ξέφευγε. Προξενεί ερωτηματικά η ανοχή του Πατραϊκού λαού στο λεγόμενο ντόρο, τότε», ανέφερε ο Μίλτος Νίκας προβληματίζοντας μας.

Η παράσταση όπως αναφέρει & το σχετικό δελτίο Τύπου του ΔΗΠΕΘΕ, ανοίγει παράλληλα και έναν διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα, την κοινωνική αποδοχή και τα όρια ανάμεσα στην κανονικότητα και την απόκλιση.

Στην παράσταση «100 χρόνια τρέλας» παίζουν τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί της πόλης, με σταθερή συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, οι: Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης και Κατερίνα Κολλυροπούλου.

Το Σκηνικό είναι της Πηνελόπης Χατζή ενώ τον σχεδιασμό των φωτισμών έκανε ο: Γιάννης Αναστασόπουλος.

Ο συγγραφέας Νίκος E. Πολίτης είχε γεννηθεί το 1920 στον Πόρο της Λευκάδας και έφυγε από τη ζωή το 2005 στην Πάτρα. Στο διάβα της επαγγελματικής του πορείας, είχε επανειλημμένα εκλεγεί Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων και με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το Μουσείο Τύπου Πατρών, που υπάρχει μέχρι σήμερα.

Όσο για τον αγαπητό Πατρινό ηθοποιό και σκηνοθέτη Μίλτο Νίκα, έχει σπουδάσει υποκριτική θέατρο στον Θεατρικό Οργανισμό «Εστία» του Γιάννη Ρήγα και στη Δραματική Σχολή «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας». Έχει εργαστεί ως ηθοποιός για πολλά χρόνια στην Αθήνα ενώ τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα και εργάζεται στην Πάτρα. Ασχολείται και με τη θεατρική εκπαίδευση από το 2006, έχει ξανασυνεργαστεί με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ενώ είναι και ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Σπινθήρας».

Ο Μίλτος Νίκας έχει συνεργαστεί στο θέατρο με σημαντικούς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες όπως οι: Andrew Visnevski, Robert Sturua, Γιάννης Ρήγας, Γιάννης Κακλέας, Θοδωρής Αμπαζής, Βάνα Πεφάνη, Φωτεινή Παπαδόδημα, Σωτήρης Καραμεσίνης, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, Ελένη Μποζά, Ταμίλλα Κουλίεβα, κ.α.

Βέβαια από τις πιο ωραίες και ξεχωριστές του δουλειές στο θέατρο υπήρξε η παράσταση «1900» που την είχε παρουσιάσει και στην Πάτρα, βασισμένη στο έργο του Αλεσσάντρο Μπαρίκο, σε μετάφραση Σταύρου Παπασταύρου και σκηνοθεσία του Γιάννη Ρήγα με ήρωα έναν πιανίστα, τον Ντάνυ Μπούντμαν ή Χιλιαεννιακόσια που έπαιζε μουσική στο «Βιρτζίνιαν», ένα ατμόπλοιο, που στα χρόνια του μεσοπολέμου ταξίδευε ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, φορτωμένο εκατομμυριούχους αλλά και μετανάστες.

*Η πρώτη παράσταση του έργου "100 χρόνια τρέλας" θα δοθεί, όπως προείπαμε, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ, Σανταρόζα 7 και Καρόλου, στην Πάτρα.

Επίσημη πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:30.

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & την Κυριακή στις 20:00.

Παραστάσεις έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών: 8 ευρώ

ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι: 5 ευρώ.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης.

*Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν νωρίτερα στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.