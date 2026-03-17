Πάτρα: Στο act το έργο «Τσέχωφ³ | πρόταση γάμου + οι βλαβερές συνέπειες του καπνού + η αρκούδα»

Το θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα, φιλοξενεί στο χώρο του το έργο «Τσέχωφ³ | πρόταση γάμου + οι βλαβερές συνέπειες του καπνού + η αρκούδα» για δύο μόνο παραστάσεις, τη Παρασκευή 20/3 και το Σάββατο 21/3/2026.

Την παράσταση έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργος Καπινιάρης.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Στο τσεχωφικό σύμπαν άνθρωποι ‘’ηττημένοι’’, ανήμποροι να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην αλήθεια της πραγματικότητας, παλεύοντας να ζήσουν αξιοπρεπώς ενώ παράλληλα παθιάζονται, ερωτεύονται, έχουν φιλοδοξίες, διψούν για ζωή. Το βλέμμα τους έχει μια αδιόρατη θλίψη, όπου το τραγικό συνυπάρχει με το κωμικό, όπου το δάκρυ ‘’παντρεύεται’’ το γέλιο…

Στα τρία σπουδαία μονόπρακτα του Αντόν Τσέχωφ (’’Πρόταση γάμου’’ - ‘’Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού’’ - ‘’Η αρκούδα’’), που παρουσιάζουμε, θα εξερευνήσουμε αυτό το τσεχωφικό σύμπαν διεισδύοντας στον καθημερινό αγώνα των ηρώων για επιβίωση, επικοινωνία, έρωτα, αποδοχή…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπινιάρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Χρύσα Δαπόντε

Φωτισμοί: Γιώργος Ζαφειρίου

Μουσική επιμέλεια: Μάριος Τσάγκαρης

Σχεδιασμός αφίσας: Χρήστος Δούνιας

Φωτογραφίες: Έρση Κρούσκα, Γιώργος Ζαφειρίου.

Ερμηνεύουν οι: Ελένη Ανδρικοπούλου, Άλκης Ζούπας και Γιώργος Καπινιάρης.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Παρασκευή 20/3 & Σάββατο 21/3: 21:00.

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Συνταξιούχοι - φοιτητές: 12 ευρώ

Άνεργοι - Ατέλειες: 10 ευρώ

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 & 6936122263.

