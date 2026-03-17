Βραδιά για την «παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη στο Λιθογραφείον, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το θέατρο Λιθογραφείον και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνουν βραδιά αφιερωμένη στο Ιστορικό Πλαίσιο των Παρελάσεων, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 7 μμ, με αφορμή την «ΠΑΡΕΛΑΣΗ», το θεατρικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Έλλη Λεμονίδου, θα εισηγηθεί με τίτλο: «Η Παρέλαση ως φαντασιακή ενσάρκωση του έξω κόσμου» σκέψεις πάνω στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
