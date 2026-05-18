Πάτρα: Εκδήλωση για την 162η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων

Οι Σύλλογοι των Επτανησίων της πόλης της Πάτρας ανάμεσα στους οποίους είναι & ο Σύλλογος των εν Πάτραις Κεφαλλήνων, θα τιμήσουν την 162η Επέτειο των Επτανήσων το 1864, με Θεία Δοξολογία που θα ψαλεί την Κυριακή 24-5-2026 στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Αικατερίνη Βασιλοπούλου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ιθακησίων.

Για τις 7 το απόγευμα της Κυριακής 24-5 προγραμματίζεται μουσικοχρευτική εκδήλωση στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου με τη συμμετοχή της χορωδίας των Λευκαδίων Santa Maura, της Χορωδίας των Κεφαλλήνων, των χορευτικών των συλλόγων Επτανησίων καθώς και του χορευτικού του Δήμου Πατρέων.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.