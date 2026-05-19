Το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον στο Νο.1 του Billboard Global 200

Περισσότερα από σαράντα (40) χρόνια από την κυκλοφορία του, το εμβληματικό «Billie Jean» του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας το τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως.

Μέσα σε μία εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο δύο θέσεων και κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200.

Η εντυπωσιακή πορεία του «Billie Jean» ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες από το No. 65 και οφείλεται στην κυκλοφορία και προβολή της βιογραφικής ταινίας «Michael» σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για τέταρτο συνεχόμενο σαββατοκύριακο.

Η ταινία "Michael" της Lionsgate με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του εκλιπόντος ποπ σταρ, Τζαφάρ Τζάκσον, έχει πλέον ξεπεράσει τα 283 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ συν ακόμη άλλα 423,9 εκατ. δολάρια εισπράξεις από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το φιλμ παίζεται με επιτυχία και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, ενώ όλοι οι φαν ήδη περιμένουν τη συνέχεια, τη νέα ταινία που αναμένεται να γυριστεί και θα αφορά το υπόλοιπο της ζωής του Τζάκσον μέχρι τον θάνατο του το 2009.

To πολύ αγαπημένο & επιτυχημένο κομμάτι "Billie Jean" ήταν στο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον, "Thriller" και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, στις αρχές του 1983. Πήγε στην κορυφή των τσαρτς και σε πολλές άλλες χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ιρλανδία και θεωρείται το σινγκλ με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως ενώ όπως βλέπουμε και στην ταινία ήταν το κομμάτι που έσπασε το έως τότε "εμπάργκο" και άρχισε να παίζεται και στο μουσικό κανάλι MTV σαρώνοντας στην κυριολεξία στις προτιμήσεις του κοινού.

