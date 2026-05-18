30 Χρόνια Γιάννης Κότσιρας - live στην Πάτρα

Ο αγαπητός ερμηνευτής Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 ανοίγει το συναυλιακό καλοκαίρι στην Πάτρα με μια μεγαλειώδη επετειακή συναυλία και θα μας ταξιδέψει με τις μεγάλες του επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.

Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση. - Γιάννης Κότσιρας

Μαζί του στο live:

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα.

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Οργάνωση Παραγωγής: Menta Art Events.

Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στο Royal Theater - αύλειος χώρος.

Special guest: Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00.

Έναρξη Μουσικού Live: 21:00.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Γενική είσοδος: 17€

Ταμείο: 20€.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

- Flash live (Ρήγα Φεραίου 39)

- Discover Bookstore (Βούρβαχη 3)

- Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32)

- Το Θρανίο (Κιλκίς 37) και

- Joe Records (Καραισκάκη 134).