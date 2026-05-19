Από την Πέμπτη 21-5 και στην Ελλάδα η ταινία "The Mandalorian and Grogu"

Ο Din Djarin και ο Grogu ξεκινούν την πιο συναρπαστική τους αποστολή μέχρι σήμερα στην ταινία "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" σε σκηνοθεσία του Jon Favreau που βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες από την Feelgood, την Πέμπτη 21-5-2026 ταυτόχρονα με την προβολή της στις ΗΠΑ. Η πολυαναμενόμενη ταινία που φέρνει το ομότιτλο δίδυμο στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά, είναι παραγωγή της Lucasfilm & διανέμεται από την Walt Disney Studios Motion Pictures, και όπως διαβάσαμε, αποτελεί μέρος του περίφημου franchise του Star Wars-Πόλεμος των Άστρων και συνέχεια της τηλεοπτικής σειράς της πλατφόρμας Disney+, The Mandalorian (2019–2023).

Στην ταινία με φημολογούμενο μπάτζετ κοντά στα 165 εκατ. δολάρια, το διαφημιτικό τρέιλερ της οποίας προβάλλεται εδώ και μέρες στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, πρωταγωνιστούν ο 51χρονος Χιλιανός στην καταγωγή σταρ Pedro Pascal, η 76χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Sigourney Weaver και ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Jeremy Allen White. Το σενάριο υπογράφουν οι Jon Favreau, Dave Filoni και Noah Kloor & τη μουσική έχει γράψει ο Ludwig Göransson.

Διάρκεια: 132 λεπτά.

Ο 59χρονος ηθοποιός & σκηνοθέτης Jon Favreau περιγράφει την ταινία σαν μια αυτόνομη περιπέτεια που προσκαλεί ένα νέο κοινό, ενώ παράλληλα ανταμείβει τους παλιούς θαυμαστές. «Το “The Mandalorian and Grogu” τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στο “Return of the Jedi” και πριν από τα sequels», εξηγεί ο σκηνοθέτης. «Ακολουθεί τον Mandalorian και τον θετό γιο και μαθητευόμενό του, Grogu, καθώς αναζητούν επικηρυγμένους σε όλο τον γαλαξία». «Ο Mandalorian νιώθει πιο καλός σε αυτόν τον κόσμο», συνεχίζει ο Favreau & προσθέτει: «επιλέγει πιο προσεχτικά τα είδη αποστολών που αναλαμβάνει και τις καταστάσεις στις οποίες εκθέτει τον νεαρό προστατευόμενό του».

Ο γοητευτικός Pedro Pascal ως Din Djarin / The Mandalorian στην ταινία, μιλώντας για τη σχέση πατέρα και γιου ανέφερε πως: «η ιστορία τους ξεκίνησε με τον Mando ως έναν απρόθυμο προστάτη αυτού του μυστηριώδους παιδιού που ονομάζεται Grogu. Μέσα από τις απίστευτες περιπέτειές τους, έχουν καλλιεργήσει έναν ισχυρό δεσμό. Ο Mando έχει επικεντρωθεί στο να προστατεύσει τον γιο του και να τον προετοιμάσει για το μέλλον».

"Ο Grogu με τη σειρά του έχει εξελιχθεί και ο ίδιος. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν εκπαιδεύτηκε από τον Luke Skywalker, οπότε έχει επηρεαστεί από τους Jedi. Επιπλέον, είναι μαθητευόμενος Mandalorian, και άρα είναι

πολύ ξεχωριστός» πρόσθεσε ο Jon Favreau.

Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (Pedro Pascal) και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu.

Η πρεμιέρα του "The Mandalorian and Grogu" έγινε στις 14-5-2026 στο TCL Chinese Theatre στο Los Angeles.

Η ταινία θα προβληθεί και σε 3d.

Οι φανς και όχι μόνο που γιόρτασαν πρόσφατα και την Ημέρα Star Wars, αφιερωμένη στον υπέροχο κόσμο του διαστημικού έπους του Τζορτζ Λούκας, αδημονούν για το φιλμ "The Mandalorian and Grogu".

Να προσθέσουμε πως τα βλέμματα & τις εντυπώσεις κλέβει το πλασματάκι Grogu, ο φύλακας του The Mandalorian που ανήκει στο ίδιο είδος με τον αγαπημένο ανθρωπόμορφο εξωγήινο Yoda. Ο Grogu έχει δημιουργηθεί μέσω animatronics & της τεχνικής της μαριονέτας σε συνδυασμό με ειδικά εφέ.

