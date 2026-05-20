Πάτρα: Συνεχίζονται οι πρόβες της παράστασης "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος

Συνεχίζονται οι πρόβες της νέας παραγωγής του Άρματος Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με το έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, που θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου.

Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Χρήστου Στρέπκου ως μία αιχμηρή κριτική στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας που, άλλοτε τρομοκρατούν τον απλό λαό και άλλοτε τον εμπαίζουν.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα « άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ - έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο - με τον επικίνδυνο επιθεωρητή.

Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου. Οι τρομοκρατημένοι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα «κάτω από το τραπέζι», ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Την ίδια στιγμή, έμποροι και κάτοικοι της πόλης βρίσκουν την ευκαιρία να τον πλησιάσουν και να του αποκαλύψουν όσα του κρύβουν οι τοπικοί άρχοντες: αδικίες, αυθαιρεσίες και μικρές καθημερινές καταχρήσεις εξουσίας. Ο Χλεστιακόφ, σαν τζογαδόρος της ίδιας της ζωής, ρισκάρει όλο και περισσότερο, απειλώντας ακόμη και τον ίδιο τον Έπαρχο…

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ Μακ Λέλλαν

Κινησιολογία: Καμίλο Μπεντακόρ

Σύνθεση Μουσικής: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Έναρξη παραστάσεων : Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:30 στο Θέατρο Μπάρρυ-Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.

Θα ακολουθήσει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (θα ανακοινωθεί σύντομα το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων).